Musikverein Tannhausen gibt sein Frühlingskonzert im Hofgartensaal

Der Musikverein Tannhausen lädt am Samstag, 23. März, zum traditionellen Frühlingskonzert in den Hofgartensaal in Aulendorf um 20 Uhr ein.

Mit dem Stück „Return of the Vikings“ wird der Musikverein Tannhausen unter der Leitung von Vanessa Leuter das Konzert eröffnen. Im Anschluss stehen die besten Titel aus den 1980er-Jahren mit dem Titel „80er Kult(tour)“ auf dem Programm. Alle fünf Hits genießen wahren Kult-Status, mitwippen und mitschnipsen sind garantiert, wie der Musikverein in seiner Ankündigung versprich. Mit „Lenas Song“ bereisen die Konzertbesucher Skandinavien.

Die „Movie Milestones“, eröffnen die zweite Konzerthälfte, auch hier wird sich der eine oder andere Ohrwurm einschleichen. Frei wie ein Adler schwingen sich im Trio die Blechblasinstrumente zu kühner Höhe beim Marsch „Tiroler Adler“ empor. Gegen Ende werden die Gäste mit dem Stück „I´m alive“ zum Träumen eingeladen, bevor mit einer etwas anderen Variante „Guten Abend, gute Nacht“ gewünscht wird.