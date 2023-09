Musikalische Tage im Schlossgarten

Die Besucher im Schlossgarten dürfen sich in dieser Woche gleich auf zwei stimmungsvolle Musikmomente freuen: am Donnerstag, 7. September spielt Daniel „Earl“ Unger um 19 Uhr Songs aus den 60ern und 70ern, Country–Blues und Folk. Außerdem singt und spielt am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr der Aulendorfer Marinechor (Foto: Oliver Jöchle) Shanties und Seemannslieder, ebenfalls im Schlossgarten. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über Spenden.