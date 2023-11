Wenn Eckard Lehmann und die anderen Bandmitglieder von der Aulendorfer Kultband Cúl na mara loslegen, fliegen gewöhnlich die Schottenröcke und die Luft rauscht vor keltischen Klängen. Die vier Musiker der Gruppe, deren Name übersetzt Winkel am Meer bedeutet, sind in Kennerkreisen inzwischen richtige Berühmtheiten und heimsen Jahr für Jahr Preise ein. Die Verleihung des Deutschen Rock- und Pop-Preises steht am 12. Dezember an und auch dieses Jahr sind sie in zahlreichen Kategorien nominiert. Die „Schwäbische Zeitung“ hat vorab exklusive Einblicke in das herausfordernde Dudelsackspiel erhalten.

Bandmitglied Lehmann liebt Blasinstrumente. Er beherrscht die Klaviatur von Flöten und Dudelsäcken. Doch ein Instrument hat es ihm besonders angetan: Die Uilleann Pipe, der „Ellenbogen-Dudelsack“ aus Irland. Bei einem Besuch des 55-Jährigen zuhause blitzt die Begeisterung für den kleinen Bruder der bekannten Highland Pipe aus Schottland schnell auf.

Musiker Lehmann zeigt gerne Bein

Die Umgebung passt zum Thema, um das Haus liegen grüne Wiesen und Hügel. Auch das Wetter entpuppt sich im Laufe des Termins als „very irish“, typisch irisch, sprich wechselhaft. Der Aulendorfer mit dem langen Zopf brennt für die keltische Musik. Heute, zur Feier des Termins, hat er seinen roten Schottenrock angezogen. Bei den Auftritten zeigt der imposante Mann mit Bart gerne Bein.

Zuerst kommt eine kleine Einweisung in das Instrument. Hier geht Lehmann gründlich vor, zeigt das empfindliche doppelwandige Blatt, mit dem der Ton erzeugt wird und bläst kräftig hinein. „Klingt wie bei der Entenjagd“, sagt er. Hündin Amelie zieht sich zurück. Es ist ihr anscheinend zu laut.

Das Besondere an dem Musikinstrument ist, dass es mit dem Ellenbogen gespielt wird. Ein Gurt um die Hüften hält es stabil, rechts unterm Ellenbogen wird per Blasebalg gepumpt, unter dem linken Arm klemmt der Sack, der sich mit Luft füllt. Der brummende Dauerton, der als eine Art Begleitton fungiert, entsteht durch die Bordunpfeifen, die locker auf dem rechten Oberschenkel ruhen. Lehmann legt los und das bekannte Hintergrundgeräusch eines Dudelsacks ertönt. Dann gibt es noch den Chanter, optisch ähnlich einer Flöte, der die einzelnen Klänge erzeugt.

Bei den Konzerten ist Gleichgewicht gefragt

Während der dröhnende schottische Highland-Dudelsack problemlos draußen gespielt werden kann, ist der irische für drinnen konzipiert. Außerdem sitzen hier die Musiker beim Spielen. Lehmann hat sich aber etwas einfallen lassen, denn er findet, „Rockmusik und Sitzen, das passt nicht.“ Sein Konstrukt für die Bühne erlaubt ihm langes einbeiniges Stehen. „Das können schon mal 15 Minuten am Stück sein.“

Obwohl der Ellenbogendudelsack musikalisch betrachtet mehr kann als die schottische Highlandpipe, führt er ein Schattendasein.

Das liegt daran, dass die Schotten im Commonwealth sind und ihren Dudelsack in die Welt hinausgetragen haben. Militärbands haben für große Bekanntheit gesorgt, erklärt Lehmann.

Jetzt habe ich Lust bekommen, das Instrument einmal selbst zu testen. Mir wird sehr schnell klar: So einfach wie es bei Lehmann vorher aussah, ist es für eine blutige Anfängerin wie mich nicht. Und das, obwohl ich früher jahrelang eifrige Blockflötenspielerin war.

Eckard Lehmann gibt eine Kostprobe des Ellenbogendudelsacks aus Irland. Ihn zu spielen ist eine Herausforderung an die Koordination. (Foto: Dorothee Kammel )

Das Feuer im Kachelofen im Rücken, bringe ich mich in Position und schnalle den Gurt um. Ich versuche mir den Blasebalg unter den rechten Arm zu klemmen. Wie vom Flötespielen früher gewohnt, lege ich die Finger leicht gekrümmt auf die Löcher. „Falsch“, korrigiert mich Lehmann direkt. Die Finger müssen flach aufgelegt werden. Das kommt mir zwar unbequem vor, aber wirklich entspannt bin ich mit dem Instrument auf meinem Schoß sowieso nicht.

Redakteurin schwitzt beim Selbstversuch

Der Sack auf meiner linken Körperseite bläht sich auf, während ich kräftig pumpe. Die Bordune rutscht vom Oberschenkel. Ich verstehe, warum dieser Dudelsack als eines der komplexesten Instrumente gilt. Koordination auf höchstem Niveau.

Mir wird warm. Das lodernde Feuer verfluche ich inzwischen fast. Rechts pumpen, achtgeben, dass der Gurt nicht rutscht, links den aufgeblähten Sack einklemmen und dann noch harmonische Töne produzieren. Ich muss lachen. Die Verzierungstechniken, für den der irische Dudelsack bekannt ist, gelingen mir ganz unfreiwillig.

Am Ende gehen wir noch nach draußen, hoch auf Lehmanns Haushügel und beschallen die Aulendorfer Gemarkung. Lehmann stellt sein linkes Bein auf den Instrumentekasten und pumpt. Der Wind bläst kräftig durch die Haare, auch das Fell von Hündin Amelie stellt sich auf. Graue Wolkenfetzen ziehen hastig am Himmel vorbei.

Ich lasse den Blick schweifen und höre zu. Irische Klänge schallen über die Obstwiesen. Einzig die Voralpenberge erinnern daran, dass wir nicht auf der Grünen Insel sind. Die Töne füllen die Luft. Und ich träume mich nach Irland.