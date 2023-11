Man sollte meinen, dass sportliche Aktivität, gefördert durch den Arbeitgeber, grundsätzlich nur auf ein begeistertes „Ja“ stößt. Die jüngste Ausschussitzung hat das Gegenteil bewiesen. Bürgermeister Burth und die Ratsmitglieder haben diskutiert erstaunlich emotional über das Einführen eines Wellpasses für Mitarbeiter der Stadt.

Natürlich ging es vor allem um Geld. Doch kann Geld gegen Gesundheit rechnerisch aufgewogen werden? Wenn man ausbleibende Krankheitstage gegenrechnet, erscheinen die 32,13 Euro, die jeweils auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer monatlich entfallen wie Kleingeld.

Grund für einen möglichen Kurswechsel in Sachen Gesundheitssport war der deutliche Rückgang bei Interessenten für die Gesundheitskurse, die die Stadt Aulendorf für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bisher finanziell unterstützte. Die von der VHS angebotenen Kurse kamen mangels Teilnehmern teilweise nicht zustande.

Stadt soll als Arbeitgeber attraktiv sein

Nun diskutiert die Stadt, das Angebot von egym-Wellpass für seine Mitarbeiter einzuführen. Der Grund: Mitarbeiter seien auf die Stadt zugekommen und hätten Interesse signalisiert, so Burth. Der regionale Anbieter egym-Wellpass biete mehr Möglichkeiten.

Bei Hochrechnungen ging man von 30 Angestellten aus. Das sei ein Fünftel der Belegschaft. Eine hälftige Splittung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von 32,13 Euro im Monat bedeute knapp 12.000 Euro für die Stadt im Jahr. In Zeiten von Fachkräftemangel müsse man für Arbeitnehmer attraktiv sein, so Burth. Dieses Angebot könne ein Incentive, ein „Lockmittel“ sein.

Ob sich ein Teil des Betrags von der Krankenkasse wieder reinholen lasse, wollte CDU-Ratsmitglied Michael Halder wissen. So genau könne man das nicht aufdröseln, Krankenkassen würden ja für einzelne Termine bei Bedarf aufkommen, erklärte Hauptamtsleiterin Brigitte Thoma.

Ob andere Gemeinden auch die Hälfte der monatlichen Kosten übernähmen, kam eine weitere Frage aus dem Gremium. Das sei unterschiedlich, aber im Einzelnen sei nicht recherchiert worden, was andere zahlten. „Es gibt eine Nachfrage und am Ende kostet es Geld. Und zwar nicht wenig“, so Burth.

Umdenken gefragt

Martin Waibel (BUS) schien soviel akribisch-finanzielles Klein-Klein nervös zu machen. Er sprang vehement für das Gesundheitsangebot in die Bresche. „Was machen Unternehmer, um junge Leute zu behalten oder zu bekommen? Wir wollen doch die guten Leute haben, wir wollen doch besser sein als Ravensburg“, betonte er. Es sei eine gute Investition, ist er überzeugt. Man müsse radial umdenken. „Wir brauchen Leute, wir haben Personalmangel.“ Und gemessen an Krankheitstagen, sei dieser Betrag „nichts“.

Diese flammende Rede für aktives Workout hatte anscheinend auch die Bewegungsmuffel unter den Ratsmitgliedern überzeugt. Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. Mitarbeiter der Stadt sollen zukünftig also durch Yoga entspannter arbeiten können.