Mann klaut Daimler in Aulendorf und wird in München gestellt

Dieser Diebstahl ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten, wurde aber zum schnellen Fahndungserfolg der Polizei: Am Donnerstagnachmittag hat ein 26–Jähriger ein Auto in der Waldseer Straße in Aulendorf gestohlen.

Autoschlüssel und Zigarette mitgenommen

Dabei nutzte der Dieb laut Polizeibericht gegen 13.45 Uhr die Abwesenheit eines Mitarbeiters aus und ging in den Verkaufsraum des Betriebes. Von einem Schreibtisch nahm er sich eine Zigarette und die Fahrzeugschlüssel.

Er setzte sich in den Daimler, der vor dem Gebäude stand und startete den Motor. Doch nicht genug, dass der Dieb mit dem Wagen davon fuhr, im Auto befanden sich auch Handwerksgeräte im Wert von mehreren zehntausend Euro.

In der Nähe von München endete die Flucht

Der Firmeninhaber meldete den Diebstahl sofort bei der Polizei. Die Fahndung wurde unverzüglich aufgenommen. Gegen 19.45 Uhr wurde der Dieb von der Verkehrspolizei Hohenbrunn in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt München angehalten.

Der Daimler wurde von den Beamten sichergestellt. Den Fahndungserfolg beschreibt ein Polizeisprecher auf SZ–Nachfrage so: „Der Pkw wurde über einen Ortungsdienst geortet.“ Der 26–jährige Dieb muss sich nun einem Strafverfahren stellen.