Aulendorf

Mann greift in Aulendorf mehrere Personen an

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Wegen einer Vielzahl an Straftaten ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 35-Jährigen, der am Sonntag kurz nach 13 Uhr in der Hauptstraße mehrere Personen angegriffen haben soll.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 15:26 Von: sz