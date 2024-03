Lkw-Fahrer baut Unfall und flüchtet

Gegen einen Lichtmast in der Aulendorfer Hauptstraße ist am Montagvormittag gegen 10 Uhr der 66-jährige Fahrer eines Lastwagens geprallt, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Nun sucht die Polizei den unbekannten Lkw-Fahrer.

Der Unbekannte kam dem 66-Jährigen mit einem weißen Lkw mitten auf der Fahrbahn entgegen. Bei dem Ausweichmanöver entstand am anderen Lastwagen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro, am Lichtmasten in Höhe von etwa 4000 Euro.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden darum gebeten, sich unter Telefon 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.