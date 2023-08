Liveprogramm am 20. August in der Moorbahn

Der „Streifzug mit dem Landsknecht Kunz“, dargestellt von Michael Skuppin, wird am Sonntag, 20. August, in der zwischen Bad Wurzach und Aulendorf verkehrenden Moorbahn zu bestaunen sein. Die Moorbahn startet am ehemaligen Bad Wurzacher Bahnhof um 9.36, 11.36, 15.36 und 17.36 Uhr.

Laut einer Mitteilung bieten die Bad Wurzach Info und der bodo–Verkehrsverbund an ausgewählten Tagen ein Liveprogramm im Zug an. Der „Landsknecht Kunz“ lädt zu einer unterhaltsamen Zugfahrt mit Geschichten & Liedgut entlang der Bahnstrecke ein. Wie sah es hier früher aus? Wie haben die Menschen in dieser Region gelebt? Und wie war das nochmal mit dem Bauernkrieg? „Kunz“ nimmt die Moorbahn–Fahrgäste mit auf einen unterhaltsamen Streifzug. Entlang der Schienenstrecke von Aulendorf nach Bad Wurzach gibt es zudem zahlreiche Ausflugsziele und unberührte Natur zu entdecken.

Bahn–Tickets sind beim Zugbegleiter erhältlich, mit der bodo–eCard ist ein Check–in und Check–out ebenfalls direkt im Zug möglich. Mit dem Deutschland–Ticket bzw. Jugendticket BW haben Gäste freie Fahrt. Gegen Vorlage der Bad Wurzacher Gästekarte können in den Kureinrichtungen und in der Bad Wurzach Info ebenfalls kostenlose Fahrscheine abgeholt werden.

Alle Infos und Tarife findet man auf der Homepage www.moorbahn.eu