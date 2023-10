Aulendorf

Liederkranz Aulendorf setzt farbige Akzente im Gemeindehaus St. Martin

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Blätter leuchten am Baum, Blumen sind die letzten Farbtupfer der Saison: Auch der Liederkranz Aulendorf will bei seinem Konzert am Sonntag, 15. Oktober, im Gemeindehaus St.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 12:13 Von: sz