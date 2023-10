Lesung und Vortrag „Alemannisches Land“ von Dieter Mutard in der vhs Oberschwaben.

Zu einer Matinee mit einer Autorenlesung und einem Vortrag lädt die VHS Oberschwaben am Sonntag, 12. November, um 10 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr) ein. Sie findet im Alten Lesesaal im Aulendorfer Schloss statt.

Auf der Basis des neu erschienen Buches „Alemannisches Land“, zeichnet der in Bad Schussenried lebende Autor Dieter Mutard die Geschichte der Region Oberschwaben/Bodensee nach. Die Spuren des germanischen Volksstamms der Alemannen haben sich hier in mehr als 1500 Jahren eingeprägt und sind kulturell, volkskundlich und historisch deutlich sichtbar. Auch in Aulendorf und der Umgebung finden sie sich, wie der Autor in seinem Vortag erläutern wird.

Anmeldungen sind ab sofort bei der VHS Oberschwaben unter der Kursnummer 232‐11119E möglich unter www.vhs-oberschwaben.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 16,10 Euro. Es gibt auch eine Tageskasse.