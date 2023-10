Den Arm voller Blumensträuße hat Konrad Zimmermann den Ratssaal im Schloss Aulendorf verlassen. Es war sein letzter amtlicher Termin als Gemeinderatsmitglied bei der Sitzung am Montag. 24 Jahre war er als Kommunalpolitiker aktiv. Grund genug, sich von den Kolleginnen und Kollegen gründlich loben und beschenken zu lassen.

Den Anfang machte Bürgermeister Matthias Burth. Bevor er loslegte, die vielen Erinnerungen und spannenden Ereignisse während Zimmermanns Amtszeit zu nennen, stand er auf, was gleich für Lachen im Saal sorgte. Er konterte: „Bei so einer langen Amtszeit darf man ruhig mal aufstehen.“ Viermal wurde Zimmermann wiedergewählt und durfte sich 2019 die silberne Ehrennadel anstecken, berichtete Burth.

1999 fing die Arbeit im Gremium für Zimmermann (CDU) an. Die aktuell jüngsten Gemeinderatsmitglieder Stefan Maucher und Stefanie Dölle waren damals gerade 14 und 15 Jahre alt. Burth ließ das Jahr 1999 mit einigen prägnanten Ereignissen Revue passieren: Die Sendung „Wer wird Millionär“ lief zum ersten Mal, der Sturm Lothar fegte über das Land und die EU-Ost-Erweiterung war ein großes Thema.

24 Jahre Aulendorf lassen sich nicht so einfach in wenigen Sätzen zusammenfassen. Nicht nur Erfreuliches sei in der Zeit passiert. Finanzielle Engpässe der Stadt, Schulstreit und Rechtsstreit mit der Schwabentherme zählte er auf, aber auch schöne Themen wie der Breitbandausbau und die Vergrößerung der Grundschule durfte Zimmermann als Ratsmitglied begleiten.

Als stellvertretender Bürgermeister absolut verlässlich

Zimmermann war seit Juli 2013 auch stellvertretender Bürgermeister. „Ich konnte mich darauf verlassen, wenn er einspringen musste“, betonte Burth. Zum Schluss wünschte er ihm vor allem viel Gelassenheit, wenn er in Zukunft Berichte über die Gemeinderatssitzung in der Zeitung lesen werde.

Stellvertretend für jede Partei wandte sich ein Ratsmitglied an Zimmermann und hatte freundliche Worte für den 73-Jährigen. Während sein CDU-Kollege Hartmut Holder sprach, hätte man eine Stecknadel im Raum fallen hören können. Er stieg launig ein mit dem Trimm-Dich-Pfad, den Zimmermann ganz am Anfang entwickelt hatte. „Später wurde es ernster“, so Holder, als der große Schuldenberg auf die Stadt drückte. „Du hast Aulendorf gut getan“, sein Fazit.

Bei soviel Lob wäre manch anderer nervös oder rot geworden. Zimmermann blieb ruhig und gefasst. Das sei auch eine seiner Kernkompetenzen bei strittigen Themen gewesen, wie Rainer Marquardt der SPD-Fraktion bestätigte. Diese ruhige und sachliche Art habe er sehr geschätzt. Auch wenn die einzelnen Vertreter der Fraktionen sich bei Diskussionen im Gemeinderat nicht immer einig waren ‐ in einem Aspekt waren sie es an diesem Abend: Die Zusammenarbeit mit Zimmermann war angenehm und konstruktiv. Und selbst nach einer hitzigen Debatte sei ein gemeinsames Bier im Anschluss möglich gewesen.

Zimmermann dankte vor allem den Aulendorfern

Dann durfte Konrad Zimmermann selbst nach vorne kommen. Bei seinem Dank wurde deutlich, für wen er die Arbeit im Gemeinderat im Grunde tat ‐ für die Aulendorfer Bewohnerinnen und Bewohner. Er richtete sich an diejenigen, die die Konsequenzen politischer Entscheidungen der letzten 24 Jahren mit- und ertragen mussten. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei den Bürgern bedanken“, sagte er.

Sein Nachfolger steht fest. Jochen Haas wurde einstimmig als neues Ratsmitglied gewählt. Bürgermeister Burth stattete ihn auch gleich mit den nötigen Utensilien aus. Ein Namensschild für die Sitzungen, die Satzung und den Haushaltsplan, der als ziemlicher Wälzer daherkommt und den Burth ihm unter Gelächter in die Hand drückte. Haas fasste sich kurz: „Die Fußstapfen sind groß.“ Er hoffe, man schaffe es.