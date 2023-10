Der Tannhauser Hobbygärtner Konrad Schmid darf sich über monströse Birnenquitten freuen, die heuer mehr als drei Mal so groß sind wie man das aus diesen Breiten kennt. Die prallen, gelben Früchte verschenkt oder tauscht der 70-jährige Pensionär im Wissen darum, dass seine Kellerregale eben voll sind mit hausgemachtem Quittengelee und dass die Ausbeute an Obst und Gemüse aus seinem Garten immer wieder für eine Sensation gut ist. Vom besagten Quittenbaum kamen alleine bei der letztjährigen Ernte im Oktober 173 Kilogramm zusammen ‐ nicht schlecht für ein Grundstück, das noch nie einen Dünger gesehen hat.

Auch das Fernsehen war schon da

Aber vielleicht gibt es in Schmids 1500 Quadratmeter großem Garten ja eine andere Wunderwaffe, die alles zum Blühen bringt? Vor einigen Jahren erntete die Familie bereits eine Kohlrabi, die mehr als fünf Kilogramm auf die Waage brachte und einen Umfang von 60 Zentimetern aufwies. Ein staunendes SWR-Fernsehteam kam daraufhin ins Haus und in der TV-Rubrik „Kurz und bunt“ war das Tannhauser „Kohlräble“ ‐ herangewachsen auf einer Mischung von Erde, Hühnerdung und Rasenschnittkompost ‐ Hauptakteur des Abends.

Und im letzten Herbst schoss dann plötzlich der Schmidsche Quittenbaum übers Ziel hinaus:

Damals ernteten wir unglaubliche 173 Kilogramm von unserem Baum. Heuer sind es zwar weniger Früchte als 2022, dafür sind sie aber riesengroß geworden, so der Eigentümer und präsentiert eine Kiste voll mit diesen sattgelben Quitten, die eine birnenähnliche Form haben.

Großes Gewicht

Einige passen aufgrund ihrer stattlichen Größe von 12 bis 14 Zentimetern Durchmesser fast gar nicht mehr in eine Hand und die größte von ihnen bringt knapp ein Kilogramm Gewicht auf die Waage. Üblicherweise sind Quitten, die weltweit zu den ältesten Kulturobstarten zählen, hierzulande meist nur drei bis fünf Zentimeter groß. Wobei: Ähnlich große Früchte wie in Tannhausen hat die SZ am Wochenende an einem Birnenquittenbaum im Park des Schlosshotels in Wasserburg entdeckt: Auch dort brechen beinahe die Zweige ab unter der Last des schweren Obstes, das direkt am Bodenseeufer idealste Bedingungen hat zum Wachsen.

Vielleicht also verlieh 2023 der von reichlich Sonne, aber auch von Regenwochen gekennzeichnete Sommer den Quitten im Süden Baden-Württemberg diesen pompösen Wachstumsschub? Der Tannhauser Familienvater weiß es nicht so genau. „Das könnte schon einer der Gründe gewesen sein, aber unser Garten wird auch immer schon ausgesprochen gut mit Grundwasser versorgt und vielleicht wachsen hier deshalb alle Jahre wieder mal solche Monsterfrüchte oder -gemüsesorten heran“, vermutet Schmid. Als Beispiel dafür nennt er auch seine früheren Bambusse, die er aufgrund ihres stetigen Wachstums in Höhe und Breite dann aber entfernen musste von seinem Grundstück.

Jetzt darf getauscht werden

Wie dem auch sei: Eine solche Ernte bestätigt den Einsatz eines jeden (Hobby)Gärtners und Bekannte und Nachbarn dürfen sich jetzt freuen, weil sie beim Quitten-Tauschgeschäft mit Schmids vielleicht eine solche Mega-Frucht abbekommen, aus der sich feinstes Gelee einkochen lässt. „Unsere Regale sind schon übervoll mit Gelee und das Tauschen von Gartenerzeugnissen finde ich eigentlich eine gute Sache, dann verdirbt nichts von der kostbaren Ernte“, betont Schmid und wirft einen zufriedenen Blick auf sein ausladendes Gartenparadies.

Seine leuchtend gelben Quitten riechen zwar so betörend, dass man sie direkt vom Baum essen möchte. Aber das ist keine gute Idee, weil diese Vitamin C-Bomben mit ihrem haarigen Flaum ungekocht hart sind und bitter schmecken. Als Gelee oder Kompott lassen sie allerdings so manches Feinschmeckerherz höher schlagen. Darüber hinaus steckt in einer Quitte mehr Vitamin C als in einem Apfel. Und viele weitere gesundheitsfördernde Stoffe mehr, die diese Frucht von alters her deshalb auch für die Heilkunde interessant machten. Ganz schön gesund also, was da in Tannhausen so prächtig gedeiht!