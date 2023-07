In Steinenbach ist ein Rennradfahrer am Montagabend gestürzt und hat sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen. Dies teilt die Polizei mit. Der 63–Jährige befuhr die Arnold–Janssen–Straße in Richtung Steinstraße, als er beim Überfahren eines auf der Straße liegenden Astes ins Straucheln kam. Er stürzte und fiel auf die Schulter. Bei dem Sturz brach er sich nach bisherigen Erkenntnissen zudem mehrere Finger. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.