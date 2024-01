Der Türsummer zum Serviceraum der Bahn am Knotenpunkt Aulendorf summt an diesem Morgen regelmäßig. Tag eins eines Streiks, der drei Tage dauern soll. Der Bahnmitarbeiter schiebt dennoch im Vergleich zu sonst eine ruhige Kugel. Die meisten, die bei ihm anklopfen, erkundigen sich, ob überhaupt was fahre.

Es ist kurz vor neun Uhr morgens. Ein Mann steckt den Kopf halb zur Tür herein. „Fährt was?“ seine knappe Frage. Er muss zu einem Termin um zehn Uhr in Biberach sein. Wie er den Streik finde? Seine Geste ist unmissverständlich und richtet sich gegen „die da in Berlin.“ Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass er früher auch bei der Bahn war. Nach der anfänglichen Aufregung zeigt er sich gemäßigter. Er sei verbeamtet gewesen, da durfte man früher gar nicht streiken. Es sei schwierig. Jetzt müsse er aber los, um den Termin noch zu schaffen.

Zu spät trotz guter Organisation

An Gleis 3 harrt ein junger Mann aus. Sein Fahrrad steht neben ihm. Der Student aus Schussenried hatte sich vorab informiert und sich an den Notfahrplänen orientiert. Er ist extra bei Schnee und Eis mit dem Fahrrad bis Aulendorf gefahren und muss eigentlich an die Hochschule in Friedrichshafen. Er schafft es aber trotz Notfahrplan nicht pünktlich zum Unterricht Die Hochschule sei ihm nicht entgegengekommen auf die Frage, ob es Alternativen zur Präsenzpflicht an den Streiktagen gebe. Auf die Lokführergewerkschaft ist der junge Mann nicht gut zu sprechen. Verständnis hat er für die GDL keine. Man wisse bei ihr oft nicht, wann sie streike. Zu kurzfristig seien die Ankündigungen und von mehrtätigen Streiks hält er sowieso nichts. An den folgenden Tagen hofft er auf Verständnis vonseiten der Uni, wenn er zu spät kommt.

Wieder summt die Tür beim Service-Point. Hier ist es wenigstens schön warm. An der Wand prangen neben Aulendorf weitere Reiseziele, die bei den eisigen Temperaturen draußen und dem grauen Morgen Fernweh aufkommen lassen. Rio de Janeiro oder Barcelona steht neben dem Namen der kleinen Stadt in Oberschwaben - das wäre jetzt was, statt am menschenleeren zugigen Bahnsteig in Aulendorf ausharren zu müssen. Die wenigen Reisenden verziehen sich in den schmucklosen Wartebereich. Wer einen Kaffee zum Aufwärmen braucht, kann ab 9 Uhr bei der Bahnhofsmission anklopfen. Die streikt nicht.

Verständnis der Reisenden ist aufgebraucht

An Gleis 1a kommt kurz vor 9 Uhr Bewegung rein. Der IRE 3 nach Ulm ist angekommen. Eine junge Frau hastet Richtung Bäcker. Sie kommt aus Altshausen und sollte eigentlich um 8 Uhr zum Dienstbeginn in Aulendorf sein. Auf den Streik ist sie nicht vorbereitet und ging davon aus, dass dieser nur am Montag sei. Trotz breiter Information in den Medien scheint der mehrtägige Bahnstreik nicht bei allen Bahnreisenden angekommen zu sein. Vor der Rückfahrt am Abend graut es der jungen Frau jetzt schon.

Wieder summt die Tür beim Bahnservice. Ein Taxifahrer fragt nach einem konkreten Zug. Er habe eine Krankenfahrt, die angemeldet sei. Auch er entpuppt sich als früherer Bahner. Mangel an Kundschaft habe er trotz Streik nicht. „Wir kriegen das oft gar nicht mit, wenn gestreikt wird“, sagt er. 42 Jahre sei er bei der Bahn gewesen. Bei seinem damaligen Gehalt hätten Bekannte aus der freien Wirtschaft nur müde gelächelt. Er findet den Streik „teilweise berechtigt“, aber die Forderung nach der 35 Stunden Woche bei vollständigem Lohnausgleich - er verzieht das Gesicht und macht klar, dass er das überzogen findet. Aber die Lokführer hätten schon harte Schichten, bestätigt er.

Zwei weitere Tage wird noch gestreikt. Der Servicepunkt in Aulendorf wird wenigstens Wärme und den ein oder anderen Kaffee spenden können. Und ein Ohr zum Dampfablassen finden die wenigen aufgebrachten Reisenden hier auch.

Die BOB hat am ersten Streiktag mitgeteilt, dass am Mittwoch, 10. Januar zwischen Friedrichshafen und Aulendorf im 2-Stundentakt gefahren werde, jeweils zur ungeraden Stunde ab Friedrichshafen und zur geraden Stunde ab Aulendorf.

Die letzte Fahrt ab Friedrichshafen Hafen startet um 17:11 Uhr und kommt um 17:57 Uhr in Aulendorf an, startet in Aulendorf wieder um 18:02 Uhr und erreicht Friedrichshafen Hafen um 18:48 Uhr. Alle weiteren Fahrten fallen aus.

Für die weiteren Streiktage könne die BOB den Notfahrplan nur kurzfristig morgens des jeweiligen Streiktags entscheiden. Es empfiehlt sich, dies online vorher zu prüfen.