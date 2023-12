Kasperletheater und Kinderkino im Bürgermuseum

Auch in diesem Jahr gibt es im Bürgermuseum im Alten Kino in den Weihnachtsferien wieder Kindernachmittage. Am Donnerstag, 28. Dezember, gastiert dort das Kasperletheater mit dem Stück „Die verzauberte Prinzessin“. Nach einer kurzen Pause folgt an diesem Nachmittag noch ein Überraschungsfilm aus dem Marionettentheater der Augsburger Puppenkiste.

Am Mittwoch 3. Januar, gibt es im Kinderkino ein Wiedersehen mit „Kater Mikesch“ und den zauberhaften Marionettenfiguren der Augsburger Puppenkiste. Die Aufführungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr und dauern circa zwei Stunden. Das Museum ist ab 14 Uhr geöffnet. Der Unkostenbeitrag beträgt für Kinder ein Euro, für Erwachsene drei Euro.

Das Bürgermuseum im Alten Kino ist an Heiligabend, Sonntag 24. Dezember, und an Silvester, Sonntag, 31. Dezember, geschlossen. Die erste Museumsführung im Neuen Jahr wird am Freitag 5. Januar, um 16 Uhr angeboten. Ab Sonntag, 7. Januar, ist das Bürgermuseum wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen für Gruppen sind nach Anmeldung über die Homepage des Bürgermuseums, www.buergermusem.de, oder telefonisch unter 07525/1495 möglich.