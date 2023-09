Kammerkonzert auf höchstem Niveau

Seit nunmehr 14 Jahren gastiert das Kammerorchester Arcata aus Stuttgart immer im Herbst in Aulendorf und gibt ein hochklassiges Musikkonzert mit klassischen Werken in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf. Das Benefizkonzert findet in diesem Jahr am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr statt.

Für die Auswahl der klassischen Musikstücke ist Dirigent Patrick Strub verantwortlich. So wird neben der Sinfonie für Streichorchester von Giovanni Battista Sammartini das lyrische Andante von Max Reger zur Aufführung kommen. Ein Höhepunkt des Konzertes wird sicherlich das „Konzert für Klarinette und Streichorchester in B–Dur“ von Johann Wenzel Stamitz werden. Denn als Solist für dieses Stück konnte Patrick Strub den Klarinettisten Norbert Kaiser gewinnen.

„Norbert Kaiser ist ein Virtuose auf seinem Instrument und wir von der Bürgerstiftung freuen uns sehr, dass er zu uns nach Aulendorf kommt und wir ihn live erleben dürfen“, zeigt sich Klaus Thaler, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Aulendorf, begeistert. Norbert Kaiser war unter anderem als Soloklarinettist beim Staatstheater Stuttgart tätig und spielte bei zahlreichen Produktionen des Hessischen Rundfunks mit. Zudem ist er Dirigent und begleitete viele Orchester in Deutschland — wie zum Beispiel beim Theater Ulm bei der Aufführung von „Die Hochzeit des Figaro“. Vor knapp 25 Jahren wurde er zudem als Professor für Klarinette an die Hochschule in Stuttgart berufen. Den Abschluss des Konzertes bildet dann die Suite Nr. 3 g–Moll für Streicher von Julius Otto Grimm.

Finanziert wird dieses besondere Musikerlebnis auch in diesem Jahr von der Helga–Drews–Stiftung. „Für die Unterstützung und die Möglichkeit dadurch jedes Jahr ein solch großartiges Konzert als Bürgerstiftung Aulendorf abhalten zu können, dafür bedanken wir uns ganz herzlich“, freut sich auch Klaus Thaler. Deshalb ist für das Konzert der Eintritt frei. Natürlich hoffe man auf großzügige Spenden, die dann wieder zur Unterstützung von gemeinnützigen Initiativen und Projekten sowie für Organisationen in und um Aulendorf eingesetzt werden können, so Klaus Thaler.