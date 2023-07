Junge Menschen werben für den BUND

Großen Erfolg hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz, als vor sechs Jahren ein Team junger Menschen in seinem Auftrag die Werbetrommel rührte. Nun startet ein solches Werbeteam in Aulendorf: Ab 24. Juli werden junge Menschen Aktive und Unterstützer für die Naturschützer in Aulendorf werben.

„Unser Werbeteam kommt von auswärts, weiß von uns aber alles Wichtige über den hiesigen BUND,“ erklärt Aulendorfs Vorsitzender Bruno Sing. „Einige unter ihnen finanzieren so ihr Studium.“ Für den BUND werben sie laut Sing, weil dieser in zahlreichen Projekten aktiv für Umwelt und Natur und dabei unabhängig von Staat und Wirtschaft sei.

Das sei aber nur möglich, wenn Bürger mitarbeiten oder spenden. Deshalb ziehen die jungen Frauen und Männer von Haustür zu Haustür ziehen, um Aktive und Förderer für den BUND zu suchen. Damit sich niemand einschleichen könne, werden die echten BUND–Werber spezielle Ausweise mit sich führen. Zudem dürften sie kein Bargeld annehmen. Und wer einen Beitrag zusagt, könne die beim BUND stornieren. Ziel der Aktion seien nicht schnelle Spenden, sondern langfristige Beiträge.

Die Werber informierten dabei über die Aktivitäten des BUND in Aulendorf, der sich bei der Schussenrenaturierung und im Amphibienschutz engagiere, sich für Entwicklung, Erhalt und Pflege von Feuchtwiesen um den Steeger See einsetze, Kooperationspartner ist bei der Fairtrade–Stadt Aulendorf, beim fairen Handel und beim Nachhaltigskeitstag. Als weitere Themen nennt Sing Störche, Streuobstwiesen, Streuobstapfelsaft, blühendes Aulendorf und Insektenhotel.