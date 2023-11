Aulendorf

Julia Binzer leitet Sparkassenfiliale Aulendorf

Aulendorf

Carmen Reisdorf, Filialdirektorin Aulendorf, Julia Binzer, Filialdirektorin Altshausen und Eberhard Haug, Leiter der Region Oberschwaben, bei der Staffelübergabe vor der Filiale in Aulendorf. (Foto: Kreissparkasse )

Julia Binzer tritt bei der Kreissparkasse die Nachfolge von Filialdirektorin Carmen Reisdorf an und übernimmt somit eine Doppelfunktion als Filialdirektorin der Filialen in Altshausen und Aulendorf. Nach über 13 Jahren als Filialdirektorin in Aulendorf hat Carmen Reisdorf aus familiären Gründen eine andere Tätigkeit in der Kreissparkasse Ravensburg übernommen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 14:35 Von: sz