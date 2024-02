Würde Kommandant Michael Seifert der Aulendorfer Feuerwehr auch die nächsten fünf Jahre seine Leute durch Sturm, Unglücke oder Überschwemmungen bringen? Die Wahl bei der Hauptversammlung der Aulendorfer Feuerwehr sollte es zeigen. Was sonst noch 2023 zwischen Blönried, Tannhausen oder Aulendorf Stadt in Sachen Feuer los war.

Bevor es amtlich wurde, gab es etwas Ordentliches zu essen. Über 100 Feuerwehrleute, hauptsächlich Männer, die weißen Hemden eng am Körper, die Abzeichen prangen auf den Schultern, ließen sich an den langen Tischen im Hofgartensaal nieder. Die Hungrigen häuften Spätzle, Linsen, Gemüse und duftende Fleischstücke auf ihre vorgewärmten Teller. Die Tische zieren sympathische Blumengestecke, die in roten Feuerwehrautos aus Holz stecken.

Kommandant Seifert ist Sympathieträger

Punkt acht tritt Kommandant Michael Seifert nach vorne. Breites Kreuz, große Hände, die aus der marineblauen Uniform hervorschauen, sympathisches Lachen. Er legt los mit Tagesordnungspunkt 1. Der Abend sollte lang werden. Gut, wer sich eine ordentliche Spätzlegrundlage geschaffen hatte.

Austausch am Ehrentisch: die Bad Schussenrieder Kollegen waren auch eingeladen. (Foto: Dorothee Kammel )

Um den Spannungsbogen und die Aufmerksamkeit der Zuhörer aufrechtzuerhalten, ist der Höhepunkt des Abends - die Neuwahl - ziemlich ans Ende gerückt worden. Zuerst wird gelobt und geehrt, verabschiedet und die Errungenschaften der einzelnen Ortsgruppen erwähnt. Am Ehrengasttisch sitzen die Kolleginnen und Kollegen aus Bad Schussenried, Bad Waldsees Feuerwehrtrupp hält am selben Abend seine Sitzung ab und kann nicht dabei sein.

Der Raum wird sich in Zukunft bei der Jahresversammlung auch weiterhin gut füllen, lauscht man dem Jahresbericht von Oliver Lämmle, zuständig für die Jugendfeuerwehr. Bei der Feuerwehr aktiv zu sein, ist beliebt. Für Lämmle ist es das letzte Mal als Leiter der Jugendfeuerwehr, aber die Neuen stehen schon in den Startlöchern und erheben sich kurz. Fynn Kesseler, Manuela Pfefferle und Lukas Huchler. Applaus aus über 200 klatschenden Händen.

Ab 65 Jahren wird es gemütlicher

Und wenn die Kraft fürs Schläucheschleppen und Leiternkraxeln nachlässt - ab 65 Jahren ist offiziell Schluss bei aktiven Einsätzen - dann kommt die Zeit der Einkehr. Aber nicht die innere, sondern die ins Jägerhäusle, Rad oder Schalander. Der Bericht von Peter Sonntag zu den Senioren ist gespickt mit Gastro-Namen. Die Zuhörenden schmunzeln.

Die Stimmzettel mussten einzeln vorne abgegeben werden. (Foto: Dorothee Kammel )

Dann zieht das Jahr 2023 in den Berichten vorüber. Die Sturmnacht im Juli 2023 hat selbst hartgesottene Feuerwehrleute aufgerüttelt. In allen Jahresberichten der Teilortschaften und Aulendorf Stadt wird diese mit besonders vielen Stunden aufgelistet. Kommandant Seifert holt aus: Eigentlich sei 2023 ein eher ruhiges Jahr gewesen. Bis zu jener Nacht. „Ich habe am Anfang fast interessiert zugeschaut“, erzählt er. Dann sei der Strom ausgefallen. Und dann sei es richtig zur Sache gegangen. Sein Fazit: Sturm ist schwieriger als Wasser. Die Zuständigkeiten weitaus komplexer. Über 600 Stunden Einsatz seien draufgegangen.

Und dann wird gewählt

Es ist inzwischen spät geworden, die Wahl rückt langsam näher. Drei Ämter sind neu zu besetzen: Gesamtkommandant, erster Stellvertreter und zweiter. Es dürfen Vorschläge für Kandidaten gemacht werden. Für den Gesamtkommandanten fällt nur ein einziger Name: Martin Seifert. Zettel werden ausgeteilt, Spitznamen gelten nicht und jeder solle bitte einzeln vorkommen zur Wahl.

Weiße Hemden mit blitzenden Knöpfen rauschen nach vorne, die Wahlurne füllt sich. Stellvertretender Kreisbrandmeister Horst Romer aus Weingarten gibt das Ergebnis bekannt. „Herausragend“, entfährt es ihm. Die Aulendorfer scheinen mit ihrem Kommandanten zufrieden zu sein. Seifert bleibt mit 90 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und einer Nein-Stimme der alte - neue Befehlsführer. Erster Stellvertreter ist Jochen Rauch und zweiter wird Uwe Greither.

Feuerwehr ist und bleibt beliebt

Einen warmen Lob- und Dankesregen gibt zum Schluss. Die Geschenkekörbe sind so groß, dass den Beschenkten die Hände knapp werden. Und natürlich gibt es Beförderungen.

Auch die Ausscheidenden dürfen nach vorne. Dafür gibt es einige Neue, die aufgenommen werden und sich zu den Erfahrenen stellen. Ihre Schultern sind teilweise noch blank. Last und Abzeichen, die kurz vorher verdienten Kollegen angeheftet wurden, werden sie sicher bald selbst tragen.

Befördert zum Feuerwehrmann wurden: Hussein Alhamada, Patrick Birkhofer, Fynn Kesseler und Clemens Stark. Zum Oberfeuerwehrmann: Jens Ailinger. Löschmeister: Johannes Bürkle, Manuel Zembrot; Oberlöschmeister: Dennis Mangold, Frank Siegel. Brandmeister: Simon Schaaf, Oberbrandmeister: Norbert Dittrich, Markus Sonntag; Hauptbrandmeister: Martin Seifert.