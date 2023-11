Das Publikum war mal tief bewegt, mal lachten die Zuschauer: Das Theater Blönried brachte mit „Einer flog über das Kuckucksnest“ ein dramatisches Stück auf die Bühne. Zum ersten Mal führte die Gruppe das Stück am Freitag in der Kulturhalle des Studienkollegs St. Johann Blönried auf.

Kluge Reflexionen über das Leben

Das Setting für das Bühnenstück ist eine psychiatrische Klinik irgendwo in den USA, wo ein ehemaliger Soldat seiner Haftstrafe dadurch entgehen will, dass er sich für verrückt ausgibt. Der Draufgänger McMurphy hat bereits Knasterfahrung und meint, dass er in der Nervenheilanstalt besser dran ist. Sehr schnell muss er aber erfahren, dass in dort eine Frau ein eisernes Regiment führt.

Schwester Ratched tyrannisiert die Insassen. Mit militärischem Drill hat sie die Station voll im Griff, bis McMurphy mit seiner unbändigen Lebenslust versucht, den Patientinnen und Patienten Mut zu machen, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Es beginnt, was im Stück „der große Kampf“ genannt wird: eine dynamische Handlung mit Höhen und Tiefen, mit Emotionen, mit klugen Reflexionen über das, was uns im Leben leitet und beflügelt.

Immer wieder durchbrechen Träume die Handlung

Pierre Groll vom Theater Blönried hat das Stück für die Gegebenheiten der Theater AG des Studienkollegs angepasst. Der Konflikt zwischen McMurphy und Schwester Ratched stand im Zentrum der Aufführung, aber auch die übrigen Insassen der Anstalt hatten tragende Rollen in diesem Kampf gegen die Tyrannei. So begann das Stück mit einem ergreifenden Auftritt des Patienten Häuptling Bromden, der in einem nächtlichen Alptraum den Mechanismus des Machtmissbrauchs durchschaute.

Bromdens Träume durchbrachen immer wieder die Handlung des Stückes und ergänzten sie, weil sie einerseits die Geschehnisse hinter den Kulissen der Nervenheilanstalt zeigten und andererseits eine geschickte Möglichkeit darstellten, das zu zeigen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. In der Verbindung von dramatischem Monolog und Video-Einspielern, die in alptraumhaft verfremdeten Bildern und unterlegt mit unter die Haut gehender Musik die Misshandlungen durch Ratched andeuteten, hatten diese Szenen eine unglaubliche Wucht.

Schlitzohrigkeit bringt Publikum zum Lachen

Die beklemmende Atmosphäre, die sich daraus ergab und die auch durch das kalt anmutende Bühnenbild der Anstalt im Stil der 1960er-Jahre hervorragend aufgegriffen wurde, setzte sich in den Gruppentherapiestunden auf der Hauptbühne fort. Doch hier gab es durch die Schlitzohrigkeit und Schlagfertigkeit McMurphys und durch die liebenswert-harmlose Verrücktheit einiger Patienten immer wieder Momente, in denen man zum Schmunzeln oder Lachen gebracht wurde.

Auf der Uhr der Anstalt war es immer fünf Minuten vor zwölf ‐ das dramatische Ende spiegelte die abgrundtiefe Unmenschlichkeit des Systems. Eine der bewegendsten Figuren des Stückes, Lilly Bibbit, hielt diese Härte nicht mehr aus. Für eine überraschende, aber tragische Wendung sorgte ganz zum Schluss Häuptling Bromden, indem er der Hauptfigur McMurphy den letzten Ausweg ermöglichte. „Warum tut ihr nichts?“, fragte dieser am Anfang der Aufführung. Darauf hörte er die Antwort: „Weil die Welt den Starken gehört.“

Anstalt als Symbol für Freiheitskämpfe

Diese Inszenierung regt zum Nachdenken an. Pierre Groll, Leonie Greiner und Thomas Rist ‐ die Macher des Theater Blönried ‐ betonten, dass sie mit dem Stück nicht die heutigen Therapiemöglichkeiten an Kliniken kritisieren wollten und auch nicht im entferntesten Menschen davon abbringen wollten, sich Hilfe bei Therapeuten zu suchen. Vielmehr sei es ihnen darum gegangen die Anstalt als Symbol für eine Welt zu zeigen, in der sich tagtäglich Freiheitskämpfe abspielen.

Es ist dem Theater Blönried unter anderem mit dem detailgenauen Bühnenbild, mit musikalischer Untermalung der Handlung und mit dem Feingefühl der Theaterregie anspruchsvolle Unterhaltung gelungen, die keinen kalt lässt.