Kranke und sterbende Menschen begleiten - dafür setzen sich Ehrenamtliche ein. Die ökumenische Hospizgruppe Aulendorf unter der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Martin und der evangelischen Thomaskirchengemeinde ist 1998 gegründet worden.

Seither sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Besuchsdienst und der ambulanten Sterbebegleitung aktiv. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die Gruppe besucht.

Die Hospizgruppe ist seit der Pandemie im Bewusstsein der Bevölkerung etwas in Vergessenheit geraten, bedauert Diakon Willy Schillinger. Mit dem neuen Flyer soll dies geändert werden. „Da sein - Zuhören - Begleiten“ - steht dort zu lesen. Und auch, dass Ehrenamtliche sich Zeit für Gespräche in vertrauter Umgebung nehmen, unabhängig von Alter und Religionszugehörigkeit.

Auch alleinstehende Menschen werden besucht

Das unentgeltliche Angebot bezieht sich nicht nur auf Sterbende und deren Angehörige. Mitglieder der Hospizgruppe besuchen im Rahmen des Besuchsdienstes ältere, pflegebedürftige und oftmals alleinstehende Menschen in ihrer Wohnung, Senioreneinrichtung oder im Krankenhaus.

Diese Besuche würden etwa pflegenden Angehörigen einige freie Stunden für Erledigungen oder einfach zum „Durchschnaufen“ ermöglichen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Sterbebegleitung gewünscht sein, sei es wertvoll, wenn man sich bereits kenne, berichten die Gruppenmitglieder.

Die Hospizgruppe Aulendorf beim Treffen im katholischen Gemeindehaus St. Martin (am rechten Bildrand Diakon Willy Schillinger). (Foto: Claudia Buchmüller )

Derzeit besteht die Gruppe aus zehn aktiven Ehrenamtlichen. Erst Ende vergangenen Jahres ist Gründungsmitglied Eva Roth nach 25-jähriger Tätigkeit bei der Hospizgruppe in den Ruhestand verabschiedet worden. Gusti Schäfer und Gertrud Wieland, ebenfalls von Anfang an dabei, gehören weiterhin zum Kreis der aktiven Ehrenamtlichen.

Singles sollen nicht allein die Welt verlassen

Die SZ möchte von Eva Roth wissen, was sie bewegt hat, so viele Jahre im ambulanten Hospizdienst tätig zu sein. „Als ich damals angefangen habe, habe ich mir Gedanken gemacht, wie viele sogenannte Singles es gibt und wollte mithelfen, dass in Aulendorf niemand alleine sterben muss,“ antwortet sie.

Keine einzige Stunde ihres Dienstes habe sie bereut, fügt die Seniorin hinzu. „Für mich war jede Sitzwache eine Bereicherung, egal, ob wir zusammen gesungen oder ich in der Stille die Hand eines Sterbenden gehalten habe“, blickt Eva Roth zurück. Aber wenn junge Menschen gehen mussten, sei das immer furchtbar gewesen, gesteht die ehemalige Lehrerin ehrlich.

Ringsum erfolgt zustimmendes Kopfnicken. Andere Mitglieder bestätigen, dass der Umgang mit Sterbenden und das Bewusstsein über die eigene Endlichkeit ihr Leben verändert habe. Oder welche Hochachtung sie vor dem Lebenswerk eines Menschen haben, den sie am Ende seines Weges noch ein Stück begleiten dürfen.

Diakon Schillinger bezeichnet den Übergang als heiligen Moment, in dem er die Anwesenheit Gottes spürt. Aus allen Gesprächen wird deutlich, dass der Prozess des Sterbens so einzigartig wie das Leben selbst ist und alle ihren Einsatz als große Bereicherung empfinden.

Es gibt Schulungen und regelmäßigen Austausch

Neben den langjährigen Mitgliedern sind auch zwei Neue mit dabei. „Jetzt habe ich Zeit,“ formuliert eine davon ihre Intension, sich bei der Hospizgruppe zu engagieren. Sie arbeitete als Krankenschwester und ist nun in Rente.

Die zweite Neueinsteigerin, noch im Berufsleben, lacht fröhlich und sagt: „Wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird das nichts mehr.“ Beide stehen am Anfang der obligatorischen Ausbildung zur ambulanten Hospizbegleitung. Dort werden sie sorgsam darauf vorbereitet, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten.

Hierzu gehört nicht zuletzt, sich mit der Bedeutung des eigenen Sterbens auseinanderzusetzen. Kommunikation, Nähe und Distanz, Angst, Abschied und Trauer sind weitere Schulungsthemen. Auch nach der Ausbildung trifft die Gruppe sich regelmäßig zum Austausch, zur Supervision und besucht gemeinsam Fortbildungen. Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen.

Auskünfte und Informationen gibt es beim Katholischen Pfarramt, Telefon 07525/92400-0, oder bei der Einsatzleitung am Hospiztelefon unter 0151- 61072975.