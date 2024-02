In der jüngsten Gemeinderatssitzung, zu der wegen der Einwohnerfragestunde viele Aulendorfer in die Stadthalle gekommen waren, informierte Bürgermeister Matthias Burth über 300.000 Ökopunkte, die die Stadt von einem privaten Anbieter gekauft habe. Das führte zu Diskussionen, in deren Verlauf Burth sogar laut wurde.

Die Debatte nahm langsam ihren Lauf. Ein Bürger fragte nach, ob es die Ökopunkte auch auf Ebay zu kaufen gebe.

Mag sein, dass es sie auch auf Ebay gibt, wir haben sie nicht dort gekauft, stellte Burth klar.

Auch ging er auf Aussagen von Bürgern zur „fehlenden Sinnhaftigkeit“ des Ökopunkte-Prinzips ein und erklärte das Gesamtprinzip, das vom Land mitgestaltet und kontrolliert werde.

Häufig würden Waldbesitzer Ökopunkte herstellen und diese verkaufen, erläuterte Burth. Das alles werde vom Landratsamt geprüft und genehmigt sowie die Ökopunkte-Maßnahme auf einer bestimmten Fläche auch im Grundbuch eingetragen.

Unterstellung „verdächtig“ bringt Bürgermeister in Rage

Eine Einwohnerin wollte wissen, ob die 300.000 Ökopunkte von einem privaten Anbieter gekauft wurden, was der Bürgermeister erneut bejahte. Auf die Aussage der Frau, es handele sich um ein „verdächtiges Konstrukt“, wurde er jedoch laut.

„Es ist nicht verdächtig“, sagte er in deutlichem Tonfall und erhob dabei die Stimme. Er wolle solche Aussagen sofort unterbinden, damit sich die Diskussion nicht in eine falsche Richtung entwickle und damit unwahren Aussagen kein Raum gegeben werde.

Er erklärte, dass es viele Hersteller von Ökopunkten gebe und alles seriös ablaufe. Neben Privatleuten sei das beispielsweise auch die Firma ReKo (Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH), bestehend aus den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen sowie 52 Städten und Gemeinden.

Ökopunkte für einen Aulendorfer Naturausgleich in Norddeutschland zu kaufen, sei nicht möglich, hierzu gebe es regionale Festlegungen, damit der ökologische Ausgleich nicht zu weit vom eigentlichen Bauvorhaben entfernt stattfindet.

So funktioniert das Ökopunkte-Prinzip

Was sind Ökopunkte und wie funktioniert das Prinzip: Wollen beispielsweise Städte, Firmen oder auch das Land Baden-Württemberg bauen, müssen sie an anderer Stelle für einen Ausgleich in der Natur sorgen.

Entweder wird der Ausgleich durch Biotope, Streuobstwiesen oder das Pflanzen neuer Bäume selbst hergestellt oder eben durch das Ausgeben von Ökopunkten kompensiert. Die Punkte sind sozusagen die Währung, mit der sich Umwelteingriffe begleichen lassen.

Hinter den Ökopunkten steht das Bundesnaturschutzgesetz. Bei Eingriffen in Natur und Landschaft - also wenn etwa Straßen, Gleise, Firmengebäude, Wohn- oder Gewerbegebiete gebaut werden und damit Naturfläche verschwindet - muss an anderer Stelle eine Kompensation durch Ausgleichsmaßnahmen stattfinden.

Ein Ausgleich muss geschaffen werden

Vereinfacht gesagt: Verschwindet an einer Stelle Grün, muss es an anderer Stelle neu geschaffen werden. Die Bewertung der Eingriffe in die Natur und die Ermittlung des Umfangs der Kompensationsmaßnahmen erfolgt gemäß der Ökokonto-Verordnung der Länder.

Wer bauen will, aber nicht ausreichend Ausgleichsflächen zur Verfügung hat, kann vorhandene Ökopunkte ausgeben oder welche kaufen. Das bedeutet: Ökopunkte belegen, dass bereits eine Fläche ökologisch aufgewertet wurde, von der nun ein anderer profitiert, in dem er die durch die Aufwertung genierten Punkte kauft. Je artenreicher beispielsweise ein Biotop ist, desto mehr Punkte gibt es dafür. Es gibt auch Unternehmen oder Stiftungen, die Ökopunkte erzeugen.

Streuobstwiesen eignen sich gut, müssen aber gepflegt werden

Auch Städte können selbst Ökopunkte herstellen, in dem sie eine Streuobstwiese anlegen oder im Stadtwald ein Bannwald-Areal haben. Die Ökopunkte können sie auf einem Ökopunkte-Konto anhäufen, um sie für eine Baumaßnahme wieder auszugeben. Das Landratsamt kontrolliert diese Vorgänge und führt das Konto. Häufig sind auch Landwirte die Hersteller von Ökopunkten: Wird ein Acker in eine ökologisch wertvollere Blühwiese umgewandelt, gibt es dafür die Punkte.

Doch ist es nicht allein mit dem Anlegen einer neuen Streuobstwiese oder eines Biotops getan, um Ökopunkte zu generieren. Auch deren Pflege muss über einen längeren Zeitraum sichergestellt sein. Heißt: Schafft die Stadt eine Streuobstwiese, muss sie auch für deren langjährigen Erhalt sorgen.

Das Ökopunkte-Prinzip ist allerdings auch ein Geschäftsmodell und wird daher von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden kritisiert. Häufig werden die Ökopunkte als Ablasshandel mit der Natur bezeichnet, weil trotz der Ausgleichsmaßnahmen verbaute Flächen dauerhaft der Natur entnommen seien.