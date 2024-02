Es dunkelt und passend zum schwindenden Tageslicht ziehen die Hemdglonker in weißen Nachthemden durch Aulendorf. (Foto D. Kammel) Viele haben sich die typischen bunten Schals umgewickelt - bei der kalten, sternenklaren Nacht nicht unpraktisch. Zuerst ist das Grüppchen am Treffpunkt Grundschule überschaubar und auch die Musik streikt - aber Aulendorfer können improvisieren und ziehen selbst singend los. An der Eckstraße gibt es erst einmal Verstärkung in Form von warmen Getränken, denn in der Ruhe liegt die Kraft, oder wie ein Teilnehmer sagt: „Eine Beerdigung braucht Zeit“. Schließlich wird gleich mit Fackeln und weiß bemalten Gesichtern die Fasnet langsam zu Grabe getragen. Von den Fenster ertönen „Was saischt au“-Rufe. Sogar die Katzen sitzen in den Fenstern und schauen zu.