Vor sage und schreibe 100 Jahren wurde Helga Schneider in Krefeld geboren und kam über verschiedene Stationen nach Aulendorf. Nun ist sie älteste Bürgerin in der Schlossstadt. Doch wie kam sie überhaupt nach Oberschwaben? Denn zuerst verschlug es sie nach Vorarlberg.

Da sie das Klima in Krefeld nicht so gut vertrug, riet ihr der Arzt damals, sie solle sich Richtung Süddeutschland bewegen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zog sie also zuerst einmal ins Kleinwalsertal. Nach ein paar Jahren wuchs bei ihr der Wunsch, eine Ausbildung als Medizinisch-technische Assistentin zu machen, die sie in Heidelberg absolvierte. Dort lernte sich auch ihren späteren Mann kennen und lieben. Er war am Krankenhaus als Arzt tätig. Weil die Schwiegermutter in Unteressendorf lebte, zog es sie dann in den oberschwäbischen Ort.

Eine Tochter wohnt ganz in der Nähe

Für ein Jahr lebten sie dort, ehe sie sich in Biberach niederließen. Ihr Mann übernahm dort eine Hausarztpraxis, in der auch sie tätig wurde. Mittlerweile lebt sie in Aulendorf. Dem Paar wurden drei Kinder geschenkt – eine Tochter, die heute nur eine Parallelstraße entfernt von der Mutter in Aulendorf lebt, und zwei Söhne, wovon einer mit Familie in Coburg lebt und der andere in Berlin.

Wie sie an ihrem Geburtstag berichtet, war sie schon immer aktiv und gesund unterwegs. Gesunde Ernährung, Bewegung und gute Kommunikation zu ihren Mitmenschen waren ihr immer wichtig. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie noch eigenständig lebt, selber kocht und gerne mit ihrem Rollator zum Einkaufsmarkt geht, um sich mit Obst und Gemüse zu versorgen.

Das ist ihr bis heute ganz wichtig und vielleicht auch das Geheimnis ihres guten Gesundheitszustandes. Eine Tagesstruktur ist ihr eine große Stütze, und diese lebt sie auch weiterhin, seit ihr Mann bereits 2003 verstorben ist.

Die japanische Kunst des Blumenarrangierens

Ein beliebtes Hobby von ihr war Ikebana. Das ist die Kunst des Blumenarrangierens, die ihren Ursprung in Japan hat. Sie hat heute noch zu den Damen vom Ikebana-Verein guten Kontakt, wie sie berichtet. Zum Beweis kamen sie auch am Nachmittag ihres Festtages zu Besuch.

Auf ihre Kreationen wurde sogar der Ikebana-Verein in Japan aufmerksam, der ihr vor Jahren eine Einladung in das asiatische Land bescherte. Großes Hobby von ihr war auch immer der Tanz. Daran hatte sie viel Freude. So war es auch nicht verwunderlich, dass sie zum Jahrgänger-Umzug in Biberach, als sie 95 Jahre alt wurde, mit vorne an der Spitze lief.

Den großen Festtag am 13. März verbrachte sie im Kreise der Familie und erfreute sich am Besuch von Bürgermeister Matthias Burth, Pfarrer Anantham Antony und dem Ehepaar Huber, die mit der Drehorgel vorbeikamen und passend ein Geburtstagsständchen aufwarteten.