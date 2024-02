Heilfastenwoche in Aulendorf

Unter dem Thema „Immer dem Herzen nach“ lädt die Katholische Erwachsenenbildung Aulendorf wie in den Jahren zuvor während der Fastenzeit zu einer weiteren Heilfastenwoche ein. Sie wird von der Heilpraktikerin Gabriele Köppe angeleitet und findet vom 29. Februar bis 5. März im Meditationsraum unter der Kirche St. Martin statt. Der erste Abend ist laut Ankündigung ein Informationsabend über die Tradition, den Sinn und gesundheitlichen Wert des Fastens, sowie der praktischen Durchführung. Der Unkostenbeitrag beträgt 50 Euro inklusive Materialkosten. Um Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 07525/924000 oder per Mail an: [email protected] bis Montag, 19. Februar, wird gebeten.