Räte sehen bei vielen Aufgaben Grund zum Tadel

Hohe Investitionen stehen in Aulendorf in 2024 an. Insgesamt 30,5 Millionen Euro will die Stadt für Projekte ausgeben, ein Fokus liegt dabei auf Bildung, Breitbandausbau und Kinderbetreuung.

Die Gemeinderatsfraktionen haben in der jüngsten Sitzung bei der Einbringung des städtischen Haushaltsplans 2024 in ihren Reden Stellung bezogen. Durch die Bank gab es Dank an die Verwaltung für das Zahlenwerk, aber auch Kritik. In Auszügen gibt Schwäbische.de die Haushaltsreden der Fraktionen wider.

Michael Halder, CDU:

Lob gab es dafür, dass große Projekte wie die Grundschulerweiterung mit 5,9 Million Euro und der Kindergartenbau mit 2,1 Million Euro in Angriff genommen und 2024 abgeschlossen sein würden. Halder mahnte, dass sich die Vorzeichen für die Finanzierung des Haushalts geändert haben. „Herbe Einschnitte in Gewerbe, Dienstleistung, Handel, Landwirtschaft und vieles mehr. Die gesamtwirtschaftliche Lage unserer Nation führt zu Umsatzeinbrüchen, Arbeitsverlagerung ins Ausland, unsicheren Verhältnissen in fast allen Branchen.“

Die Personalkosten bei der Stadt aufgrund der Tariferhöhungen würden auf 6,3 Millionen Euro im Jahr 2024 steigen und sich sogar bis 2027 auf 6,9 Millionen Euro fortsetzen. Und die Erhöhung der Kreisumlage entwickle sich zum „Gemeindenschreck“.

Michael Halder, CDU (Foto: oh )

Zu den neuen Wohngebieten Buchwald und Bildstock II sagte Halder, dass die Umsetzung und Erschließung nur im kleinen Bildstock erfolgen solle, da die Nachfrage nach Grundstücken eingebrochen sei. Größer sei der Bedarf nach kleinen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnräumen in Stadtlage. „Wir sollten den Weg der Verdichtung und Stockwerksbebauung sowie optimale Nutzung von innerstädtischen Flächen suchen.“

Das bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt soll in Aulendorf und den Teilorten im Sinne der „gelebten Demokratie“ gefördert werden. Denkbar sei ein gemeinsames Quartierskonzept mit den Bürgern, um gemeinsame Ziele zu setzen und einen großen Beitrag zur Infrastruktur, zur Wohnentwicklung wie auch zur Arbeitsentwicklung zu leisten. „Quartiersarbeit wird in hohem Maße durch das Land gefördert.“

Karin Halder, BUS:

Dass der Haushaltsplan erneut ohne Schulden auskomme, sei gut so, sagte Halder. Erfreulich sei, dass der Haushalt mit einem positiven Gesamtergebnis von rund einer Million abschließe. Doch: „Auch 2023 haben wir nicht alles umsetzen können, was wir auf der Agenda hatten.“

Der Bauparagraf 13b sei vom Bundesverwaltungsgericht gekippt worden und die Baugebiete Buchwald und Bildstock II würden sich nun in die Länge ziehen. Die Weiterentwicklung des Schlossparks, das Dorfgemeinschaftshaus/Sportheim in Blönried seien ebenfalls wichtige Projekte, bei denen man nur sehr mühsam vorankomme.

Karin Halder, BUS (Foto: oh )

Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sei noch immer nicht verabschiedet und eine zukunftsgerichtete Verkehrsplanung, die auch den Fuß- und Radverkehr und die Schulwege umfasst, gebe es nicht, bemängelte Halder. Ein Planungsbüro habe im September 2022 begonnen, ein Konzept für den Radverkehr zu erstellen.

„Es sind wieder eineinhalb Jahre vergangen und wir haben noch nix auf dem Tisch. Eine Gruppe von Radfahrexperten würde sich gerne mehr in die Thematik einbringen. Leider wird sie von Ihnen immer wieder vertröstet“, sagte sie an Bürgermeister Matthias Burth gerichtet.

Erfreut sei die Fraktion, dass 2024 nun tatsächlich die Stelle eines Klimaschutzmanagers ausgeschrieben werde. Um zu zeigen, dass es sich bei einem weiteren Thema um ein fortlaufendes Problem handelt, zitierte sie einen Satz aus der letztjährigen Haushaltsrede: „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist auch aus dem Fokus gerückt.“ Hier trete man auf der Stelle, kritisierte sie.

Ralf Michalski, FWV:

„Die Stadt gibt viel Geld für Bauprojekte aus. Der Kindergarten, die Grundschule sowie die Sanierung der Schulsporthalle sind als die großen Maßnahmen zu nennen. Hierbei ist es leider immer wieder zu Entscheidungen gekommen, die aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll waren“, kritisierte Michalski. Zweckbauten würden zu einem Designobjekt gemacht.

„Geld ist nicht mehr so billig wie es die letzten Jahre war. Wir müssen die Investitionen in Zukunft wieder besser planen und die Wirtschaftlichkeit wieder mehr in den Vordergrund stellen. Dies ist aus unserer Sicht der richtige Weg, um die Stadt in die Zukunft zu führen.“

Ralf Michalski, FWV (Foto: oh )

Dass Bauprojekte wie der Riedweg und Baugebiete wie Buchwald zu lange dauern. „Auch die Erhaltungssatzung geht den Bürgern in vielen Bereichen zu weit. Die Verwaltung muss den Menschen wieder mehr zuhören.“

Ein weiterer Punkt zielte auf den Verkehr ab. Stop-and-go wie an der Kreuzung Schwarzhausstraße sei für die Anwohner nicht mehr hinnehmbar. Zudem prangerte er die hohe Kreisumlage an. „Auf Kreisebene sehen wir bei einer Klinik 20 Millionen verschwinden. Was das mit unserem Haushalt zu tun hat? Die Kreisumlage steigt dadurch deutlich, dies wiederum führt zu Einschränkungen bei uns.“

Auch sprach er die Entwicklung der Unternehmen an und sagte: „Unternehmer wollen erweitern und wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Es kann nicht sein, dass keine Flächen vorhanden sind. Das interkommunale Gewerbegebiet ist aktuell als gescheitertes Prestigeprojekt zu betrachten.“

Rainer Marquart, SPD

„Neben ihren Kernaufgaben werden den Kreisen und Städten immer mehr Aufgaben und Kosten aufgebürdet. Medizinische Versorgung, Bereitstellung von Wohnraum für geflüchtete Menschen oder energiepolitische Themen wie Planung für Nahwärmenetze sollen Kommunen heute und in Zukunft leisten. Aufgaben, die zu den Standardaufgaben hinzukommen“, machte Marquart deutlich.

Der Haushalt beinhalte eine mittelfristige Finanzplanung von 2024 bis 2027 mit Investitionen von rund 75 Millionen Euro und sei für sich selbst gesehen schon eine sehr große Aufgabe.

Rainer Marquart, SPD (Foto: oh )

„Allein in 2024 sind Investitionen von rund 30 Millionen Euro vorgesehen: Grundschule, Kindergarten, Breitbandausbau. Erfreulich, dass keine Kreditaufnahmen erforderlich sind“, hob er hervor. Dass der Schuldenstand zum Jahresende bei rund 18 Millionen Euro liegen wird, sei noch immer viel, aber für Aulendorfer Verhältnisse noch erträglich.

„Positiv ist, dass die Abschreibungen in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Weniger erfreulich ist die Steigerung der Kreisumlage. Vielleicht aber in Anbetracht der schwierigen Umstände im Krankenhausbereich auf Kreisebene doch verständlich.“

Der Haushalt sei ausgewogen und auch bei einer vorsichtigen Vorgehensweise, die den schwierigen allgemeinen Rahmenbedingungen geschuldet sei, könnten Akzente gesetzt und ein kleiner Handlungsspielraum bewahrt werden. Beispielhaft nannte er für Aulendorf die Stadtsanierung oder die geplante Umgestaltung des Stadtparks.