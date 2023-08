Einen seltenen und zugleich gefährlichen Fund hat ein Kind am Mittwoch im Steeger See bei einem Tauchgang gemacht: Der Elfjährige brachte eine Handgranate mit aus dem Wasser. Wie es mit dem Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg weiterging.

Warum diese Handgranate nicht ganz so gefährlich war

Überraschte und erschrockene Gesichter dürften die anwesenden Badegaäte beim Anblick der Handgranate wohl gehabt haben. Doch Bademeister Dieter Eisele widmete sich dem Fund mit der nötigen Ruhe und zugleich Zielstrebigkeit. „Das ist kein Spielzeug, das ist klar. Aber diese Handgranate war relativ sicher, weil man ihr erst eine extra Zündvorrichtung aufstecken musste, um sie scharf zu machen“, erklärt der Bademeister im SZ–Gespräch.

Und so wurde die Handgranate vorsichtig in eine Schubkarre gelegt und im Freibad eingeschlossen. Eisele informierte die Polizei, die Beamten kamen und bestellten den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart ein. Einen Tag später nahmen die Spezialisten den für sie alltäglichen Fund mit.

So wirkte sich der Fund auf den Badebetrieb aus

Weitere Auswirkungen auf den Badebetrieb brachte die — im wahrsten Sinne des Wortes — aus dem Nichts aufgetauchte Handgranate nicht mit sich.

Da keine Gefahr in Verzug herrschte, wurde die Handgranate erschütterungssicher gelagert, so Eisele.

Eine Schließung des Badesees oder Räumung des Areals habe nicht veranlasst werden müssen.

Und so blickt Eisele besonnen auf den aufregenden Fund zurück. Wie er sich erinnert, wurde zuletzt vor rund 50 Jahren ein Überbleibsel eines Weltkrieges aus dem Steeger See gefischt. „Das kommt eher selten vor“, berichtet Eisele.