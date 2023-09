Großes Pferdeaufgebot in Aulendorf

Der Reit– und Fahrverein Zollenreute veranstaltet traditionsgemäß am letzten Septemberwochenende seinen Reiter– und Fahrertag. So wird am Wochenende vom 23. bis 24. September auf der Reitanlage im Spitalweg 38 in Aulendorf in diversen Dressur– und Springwettbewerben sowie in Fahrprüfungen und Vierkampfwettkämpfen, bei denen die Reiter ihr vielseitiges Können neben Dressur– und Springprüfungen noch im Laufen und Schwimmen unter Beweis stellen müssen, viel geboten sein.

Damit kommen alle Reiter und Kutschfahrer auf ihre Kosten und können in verschiedenen Dressur–, Spring– und Fahrwettbewerben ihr Können unter Beweis stellen. Am Samstagvormittag wird das Turnier mit den Dressurprüfungen der Klassen E und A eröffnet und am Nachmittag dürfen dann die jüngeren Teilnehmer in Reiter– und Führzügelwettbewerben ihr Können zeigen. Am Sonntag stehen dann spannende Springprüfungen, welche sowohl als Einzelprüfungen wie auch als Mannschaftsprüfungen, in denen einzelne Teams gegeneinander antreten auf dem Programm. Zudem werden am Sonntag die ereignisreichen Fahrprüfungen, bei denen die Kutschfahrer mit ihren Ein– und Zweispännern einen Hindernisparcours auf Zeit und Geschicklichkeit durchfahren, ausgetragen. Außerdem sind diverse Gespanne am Vormittag in der Prüfung zur Orientierungsfahrt in der Umgebung rund um Aulendorf anzutreffen, wo sie diverse Stationen anfahren und bewältigen müssen.

Insgesamt sind 110 Anmeldungen von Reitern und Fahrern aus der Umgebung eingegangen, die sich in den verschiedenen Prüfungen messen werden, wobei der gastgebende Verein in diversen Prüfungen natürlich ebenfalls stark vertreten sein wird.

Für das leibliche Wohl wird das gesamte Wochenende über ausreichend gesorgt sein und Zuschauer und Pferdefreunde dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen und sind willkommen.