Große Summen: Aulendorf will 30,5 Millionen Euro ausgeben

Rekordsummen sollen dieses Jahr nicht nur in Bad Waldsee investiert werden (34,7 Millionen Euro) und damit den Einwohnern zugute kommen, sondern auch in Aulendorf.

Die Schlossstadt plant 2024 Investitionen mit einem Volumen von rund 30,5 Millionen Euro. Kredite muss die Stadt in diesem Jahr noch nicht aufnehmen. Auch werden die Bürger nicht mit Steuererhöhungen belastet.

Das sind die wesentlichen Ausgaben

Schulen und Kinderbetreuung, schnelles Internet und Modernisierung der Kläranlage - das sind die Hauptbereiche, in die Aulendorf 2024 ordentlich Geld reinsteckt. Für die Erweiterung der Grundschule sind es fast sechs Millionen Euro, in den Neubau des Kindergartens fließen rund 2,1 Millionen Euro und für den Neubau des Schlammfaulbehälters der Kläranlage gibt die Stadt eine Million Euro aus. Wie auch in Waldsee trägt der Breitbandausbau, mit hohen Summen gefördert von Land und Bund, maßgeblich zu der hohen Gesamtinvestitionssumme bei - so sind es in Aulendorf rund 13 Millionen Euro.

Weitere Ausgaben in diesem Jahr sind beispielsweise 420.000 Euro für die EDV-Modernisierung im Rathaus, 70.000 Euro für die Unterhaltung des Schlosses, 25.000 Euro für den Einbau einer Akustikanlage im Ratssaal, 265.000 Euro für einen neuen Lastwagen für den Baubetriebshof und 365.000 Euro für neue Feuerwehrfahrzeuge.

Es kommt viel zusammen

Für das neue Dorfgemeinschaftshaus Blönried sind 850.000 Euro eingeplant und für die Umsetzung des Parkkonzeptes ist rund eine Million Euro eingeplant. Der Bau von Wohnmobilstellplätzen wird mit 200.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen kleine und große Beträge unter anderem für ein Blühgrabfeld auf dem Friedhof, einen Verbindungsgang im Dorfgemeinschaftshaus Tannhausen und es stehen erste Summen für Planungskosten für die Modernisierung des Bahnhofs an. Die Liste ließe sich noch weiter fortführen.

2025 reduziert sich das hohe Investitionsvolumen in Höhe von 30,5 Millionen Euro auf 26,5 Millionen Euro. Bis 2027 will die Stadt in Summe rund 74,6 Millionen Euro investieren (das laufende Jahr eingerechnet). Die Verwaltung plant mit Krediten in Höhe von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und mit einer Million Euro im Jahr 2027.

Gewerbesteuereinnahmen sind wieder höher

Dass die Stadt in den vergangenen Jahren so viel Spielraum hatte, liegt auch an den Gewerbesteuereinnahmen, die für 2024 mit knapp 8,5 Millionen Euro zu Buche schlagen und damit höher liegen als 2023 mit sieben Million Euro. Seit 2018 waren es zwischen rund fünf Millionen und sogar 11,4 Millionen Euro (im Jahr 2019). Auch die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich wieder auf 5,1 Millionen Euro (Vorjahr 4,7 Millionen Euro).

Dafür muss Aulendorf wie alle anderen Kommunen mehr Geld an den Landkreis Ravensburg zahlen. Das liegt an der Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage, eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Durch die Erhöhung wird die Stadt im Vergleich zu 2023 mit über 1,13 Millionen Euro mehr belastet und muss in Summe fünf Millionen Euro an den Landkreis überweisen. Weitere Ausgaben ans Land sind die Finanzausgleichsumlage-Umlage mit rund 3,9 Millionen Euro und fast 800.000 Euro an Gewerbesteuerumlage. In Summe (inklusive Kreisumlage 9,7 Millionen Euro).

Gemeinderat stimmt dem Haushaltsplan zu

Aus eigenen Verkäufen rechnet die Stadt mit Einnahmen in Höhe von 12,2 Millionen Euro. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen im Bereich der Baugebiete Buchwald, Bildstock und Mahlweiher. Auch der Verkauf eines alten Bauteils der Grundschule (fast eine Million Euro) ist enthalten.

Die Schulden der Stadt betragen laut Haushaltsplan zum Jahresende 18,3 Millionen Euro. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ist mit rund einer Million Euro positiv. Die Räte segneten den Haushaltsplan für 2024 einstimmig ab.