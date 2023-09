„Mir wurde oft nachgesagt, ich sei ja wahrhaftig eine beharrliche Person“, erzählt Gisela Harr lachend. Die Beschreibung „beharrlich“ sei ein treffendes Wortspiel, meint sie. Die Aulendorferin, die im August ihren 80. Geburtstag feierte, trägt an diesem sonnigen Herbstmorgen den passenden Lippenstift zu einem pinkfarbenen T-Shirt. Ihre Augen strahlen, wenn sie von ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten erzählt.

Gisela Harr ist nicht nur in Aulendorf für ihr soziales Engagement bekannt, sondern auch überregional, über den Kreis Oberschwaben und Bodensee hinaus. Seit über 33 Jahren setzt sie sich ehrenamtlich für Angehörige, die an Demenz erkrankte Menschen pflegen und betreuen, ein.

Die monatlich stattfindende Selbsthilfegruppe für Angehörige hat sie erst jüngst in die Hände des DRK-Kreisverbandes Ravensburg gelegt.

Ausschlaggebend, mich diesem wichtigen Thema zu widmen, war die Erfahrung, die ich selbst während der Pflege und Betreuung meiner eigenen Mutter, die an Alzheimer erkrankt war, erlebt habe. Gisela Harr

Erfahrungen selbst gemacht

Ihre Mutter verstarb 1989 mit knapp 74 Jahren. Sie habe ihren Vater damals bei deren Pflege unterstützt. Die Betreuung der Mutter, die Unterstützung des Vaters, gleichzeitig selbst Mutter dreier Kinder zu sein, mit all den Aufgaben, die der Alltag so mit sich brachte, haben sie an ihre Belastungsgrenze gebracht. „Meinem damaligen Hausarzt, Dr. Wolfgang Schmidt, habe ich viel zu verdanken. Er machte mir deutlich, dass es zu viel war, was ich mir selbst auferlegt hatte“, erinnert sich die 80-Jährige. Durch ihn habe sie wertvolle Unterstützung erfahren.

Nach dem Tod der Mutter entschloss Harr sich für pflegende und betreuende Angehörige einzusetzen. „Man hatte damals fast nichts, an dem man sich orientieren konnte. Vieles hat man einfach aus dem Gefühl heraus gemacht“, berichtet sie. Das Thema Demenz erfuhr früher in der Gesellschaft nur wenig Aufmerksamkeit. Dies wollte Harr ändern. Angehörige sollten sich nicht länger alleine gelassen fühlen.

1990 gründete sie daher die erste Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige in Oberschwaben. „Vorreiter, abgesehen von den Alzheimer Gesellschaften München und Berlin, bei denen ich mir Infos und Rat holte, gab es ansonsten kaum“, berichtet sie. Ein Meilenstein sei schließlich die Gründung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart im Juni 1994 gewesen. Harr war nicht nur Mitinitiatorin, sondern auch 14 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende.

Ehre, wem Ehre gebührt

Für ihr gesamtes Engagement erhielt sie 2001 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und im Jahr 2014 zudem das Bundesverdienstkreuz am Bande. „Das Wort ,Stolz’ gehört nicht in mein Vokabular. Ich freue mich über diese Auszeichnungen, aber die Sache an sich, die Veränderungen, die ich in all den Jahren anstoßen konnte, das ist das, was wirklich zählt“, so Harr. Zum Erreichen des Ziels habe es Viele gebraucht. Verantwortliche von sozialen Trägern und Gremien, politische Entscheidungsträger auf Gemeinde-, Kreis-, Landes ‐ bis hin zur Bundesebene, sowie viele ehrenamtliche Unterstützer hat Harr immer wieder für ihr Ziel gewinnen können. Nur im Team sei man erfolgreich.

Besonders erwähnen möchte sie im Zuge dessen ihre Freundin Gabriele Schnell. „Uns verbindet vieles. Wir konnten in der Vergangenheit so Manches gemeinsam auf den Weg bringen.“ Gegenseitiges Vertrauen sei ihrer Meinung nach die Basis jeder Freundschaft und Vertrauen geschenkt zu bekommen, eine besondere Art der Wertschätzung. Das Vertrauen, das betroffene Angehörige ihr in all den Jahren entgegenbrachten, sei für sie ein großes Geschenk.

Kein Helfersyndrom

Ihr Engagement sei keinesfalls einem Helfersyndrom geschuldet, meint sie lachend. „Für mich gehört es zur Normalität, dass man sich in andere hineinversetzt, sich für andere einsetzt. Was sind wir für eine Gesellschaft, in der jeder nur in erster Linie an sich denkt und danach kommt lange nichts mehr?“ Dieser Gedanke habe sie angetrieben, sich fortan sozial zu engagieren.

Gisela Harr blickt mit Dankbarkeit auf ihr bisheriges Leben zurück. „Ich darf, ich betone das ganz bewusst, ich darf 80 Jahre alt werden! Das ist doch wunderbar“, sagt sie freudig. „Das Engagement war in all den Jahren natürlich nicht nur Honigschleck. Aber wie meine Mutter früher immer zu mir sagte: wenn du nicht weiterweißt, frag einfach!“ So habe sich nicht gescheut, mutig auf Menschen zuzugehen. Sie habe Amts- und Entscheidungsträger immer als Menschen wahrgenommen, egal wie viele Titel diese trugen.

Gisela Harr habe viel von ihren Eltern gelernt, die ein Vorbild für sie waren. Eine einfache Kindheit habe sie nicht gehabt. Harr wurde 1943 in Ostpreußen geboren. Als sie ein Kleinkind war, begab sich ihre Mutter mit ihr und den beiden Geschwistern auf die Flucht. Dank eines glücklichen Zufalls konnte der Vater die Familie zwei Jahre später finden und aus der russischen Zone bringen. Nach einer Zeit in Norddeutschland, kamen sie 1953 nach Aulendorf. „Es war nicht leicht damals. Wir waren Flüchtlinge, evangelisch und hießen zudem „Jaschinski“. Für das oberschwäbische Aulendorf waren wir als Heimatvertriebene zu damaliger Zeit nicht so gerne gesehen“, erinnert sie sich.

Ein Abschied in Raten

Sie kenne das Gefühl, anders zu sein. Das Schicksal, Heimatvertriebene zu sein, habe sie geprägt. „Meine Eltern haben stets positiv gedacht. Man hat gelernt, aus nichts viel zu machen und selbst etwas in die Hand zu nehmen.“ Die Eltern sollen sich schnell in die Gemeinschaft integriert haben. Harr hatte zeitlebens ein gutes Verhältnis zu ihnen. Umso schmerzvoller war daher der Abschied in Raten, wie sie es nennt. „Ich kann Angehörige in ihrem Schmerz absolut verstehen, es tut so weh. Man hatte Pläne und plötzlich wird das ganze Leben umgekrempelt.“

Es sei unermesslich, was Angehörige in der Pflege und Betreuung an Demenz erkrankter Menschen leisten. Sie könne Angehörige nur ermutigen, sich rechtzeitig Unterstützung und Rat einzuholen. Auch eigene Grenzen zu kennen, sei wichtig. Die Frage, ob sie irgendwann einmal von ihren drei Kindern gepflegt werden möchte, verneint sie entschieden. „Meine Kinder haben ein Recht auf ihr eigenes Leben. Ich vertraue darauf, dass gut um mich gesorgt wird.“

Gisela Harr wolle sich, so witzelt sie, bald aus so mancher ehrenamtlichen Tätigkeit herausschleichen. Jedoch möchte sie noch das ein oder andere anstoßen. Ihr Wunsch: mehr Ehrenamtliche, die sich zukünftig diesem wichtigen Thema widmen. Sie ist sich sicher, dass sie der Stadt Aulendorf, die ihr zur Heimat wurde, noch ein wenig erhalten bleibt. Dem Stadtseniorenrat bleibe sie treu ‐ so ganz ohne Engagement geht es im Leben von Gisela Harr nämlich nicht.