Gesamtchor des Liederkranzes Aulendorf gestaltet Hochamt am 26. Dezember

Der Gesamtchor des Liederkranzes Aulendorf gestaltet am 26. Dezemeber, am zweiten Weihnachtsfeiertag (Hl. Stephanus) das Hochamt in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Beginn ist um 9.30 Uhr. Zur Aufführung kommt die Messe bréve no.7 in C von Charles Gounod, mit Orgel. Zum Eingang singt der Chor „Tochter Zion freue dich“ aus dem Oratorium Judas Maccabäus von Georg Friedrich Händel. Ferner erklingt das bekannte „Transeamus usque Bethlehem“ ein „Jubelgesang für die Heilige Nacht“ für Gemischten Chor und Orgel, von Joseph-Ignaz Schnabel. Zum Schluss erklingt „O du fröhliche, o du selige“ gemeinsam gesungen mit der Kirchengemeinde. Die Orgel spielt Eva Roth, die Gesamtleitung hat Ursula Jankowski.