Zugchaos: Von anhaltenden Problemen mit der Deutschen Bahn hat Steffi Rist aus Reute der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet. Ihre 17-jährige Tochter muss nach Biberach pendeln. Doch das ist seit mehreren Wochen eine echte Herausforderung. So reagiert die Bahn auf die Kritik.

19 Fälle von Zugausfällen, Verspätungen und -Bahnproblemen umfasst Rists Auflistung der vergangenen sechs Wochen. Bekanntlich musste zu dieser Zeit die Streckensperrung bei Ummendorf verlängert werden und kein Zug fuhr mehr nach Biberach. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das Problem: Die Busverbindung von Reute nach Aulendorf. Eine Stunde lang hätte das 17-jährige Mädchen am Bahnhof auf den Schienenersatzverkehr (SEV) warten müssen. „Nicht zumutbar“, attestiert Rist.

Umständliche und „nicht zumutbare“ Bahnfahrten

Wie die genervte Mutter berichtet, fuhren zwei Busse direkt nach Biberach, keiner hielt am Kreisberufsschulzentrum, wo die Tochter hin muss - und das obwohl beide Busse fast daran vorbeifuhren, wie Rist betont. Die Schüler mussten dann mit dem Zug wieder Richtung Biberach Süd fahren. Umständlich.

Um sich Stress zu ersparen, haben vier Mädchen eine Fahrgemeinschaft gebildet und sind ab Aulendorf mit dem Auto nach Biberach gependelt. Ein weiterer Grund für diese Fahralternative: „Mittags gab es auf dem Heimweg keine Anschlussbusse beziehungsweise war das Chaos mit SEV und Schulschluss nicht vereinbar“, so Rist.

Ab Anfang Dezember fuhr der Zug dann wieder - oder sollte zumindest fahren. Die weitere Auflistung des Rist’schen Ausfallprotokolls zeigt das Zugchaos deutlich auf. So kam der Zug mehrmals zu spät, die Anschlussverbindungen wurden nicht erreicht. Die Folge: Das Mama-Taxi bringt das Kind wahlweise nach Aulendorf zum Bahnhof oder holt es dort ab. Andernfalls hätte das Mädchen bis zu drei Stunden auf den nächsten Bus warten müssen.

Zug zu spät, Kind zu spät

Mit den morgendlichen Zugverspätungen oder -ausfällen kamen die Schüler außerdem an manchen Tagen zu spät in der Bildungsstätte an. Ein Beispiel vom 7. Dezember: Der Zug um 7.59 Uhr kommt nicht, Blick auf die Bahn-App, ständige Aktualisierungen der Abfahrtszeit, letztlich fährt die Bahn um 8.44 Uhr. Der Unterricht hätte zur zweiten Stunde aber schon um 8.25 Uhr begonnen. Die Schüler erreichten die Schule um 9.10 Uhr.

Dann gab es noch den Bahnstreik. Da durften die Schüler sich mit Hausaufgaben behelfen. Also: „Keine Schule für die Bahnschüler“, erklärt Rist.

In den darauffolgenden Tagen kam der Zug mit einem Wagon weniger an. Mal hätten die Schüler wegen Platzmangels gar nicht erst einsteigen können und mal hätten sie gerade so noch einen Platz in der Bahn ergattert, „standen aber wie die Ölsardinen“, skizziert Rist das Fahrerlebnis.

Rist ist verzweifelt. Seit 2018 ist sie vom Bahnchaos, wie sie es nennt, betroffen. Damals begann ihr Sohn eine Lehre in Biberach.

Da habe ich die Schüler mindestens einmal pro Woche in Biberach holen müssen, weil der Zug ausgefallen ist und der nächste erst zwei, drei Stunden später wieder gefahren ist. Steffi Rist

Ihre zweite Tochter machte ab 2020 eine Ausbildung in Bad Saulgau. „Gleiches Drama Bahn - auch hier musste ich mindestens einmal die Woche nach Saulgau fahren, um das Kind zu holen.“

Das sagt die Bahn zu den Vorfällen

Nun hat sie mit dem dritten Kind weiteres „Bahntheater pur“. Verständlich, dass die Nerven über die Jahre hinweg blank liegen. Die Bahn entschuldigt sich auf SZ-Nachfrage bei der Mutter. „Es tut uns sehr leid, dass die Kundin unzufrieden ist“, erklärt ein Bahnsprecherin am Telefon. Sie verweist hinsichtlich der jüngsten Vorfälle auf die Streckensperrung und den Schienenersatzverkehr im November und Dezember, räumt aber auch ein, „dass der nach dem Schienenersatzverkehr nicht so gelaufen ist wie gewünscht“.

Der Start war laut den Schilderungen von Rist mehr als holprig. Der Grund laut der Bahn: die Schneemassen. Die Bahn hatte mit den Wetterauswirkungen im ganzen Süden zu kämpfen, wie die Bahnsprecherin betont. Und die Arbeiten an den Zügen und auf den Gleisen hätten zu Verspätungen oder verkürzten Zügen geführt. Denn: Auch die Waggons hätten unter den widrigen Bedingungen zu leiden gehabt. „Aufgrund der Schneemassen hatten wir sowohl mit der Infrastruktur als auch mit den Fahrzeugen viel zu tun“, so die Bahnsprecherin. Sie bittet um Verständnis. Ob noch viel Verständnis bei Steffi Rist und anderen genervten Bahnkunden vorhanden ist, bleibt fraglich.