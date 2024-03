Gedenkmesse für Julia Katjana Sedelmayr

Ein Ensemble aus dem Orchester der Musikschule Sedelmayr umrahmt am Samstag, 9. März, um 18 Uhr eine Gedenkmesse in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf.

Unter der Leitung von Ingrid Sedelmayr kommen von ihr geschriebene und einstudierte Programmpunkte im Gedenken an die verstorbene Julia Katjana Sedelmayr zur Aufführung. Diese sollen laut Ankündigung auch an das unermüdliche künstlerische Solo- und Orchesterspiel von Julia Katjana Sedelmayr erinnern - gefestigt im tiefen Glauben und in der musikalischen Erfüllung.

Als zweiter Programmpunkt spielt das Ensemble ein Largo, die letzte Komposition von Katjana, geschrieben in der Vorausschau auf das Musizieren in einer kommenden Gedenkmesse. Hier hat sie besonders die Atmosphäre in sich einwirken lassen können.