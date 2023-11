Ein Kind ist im September in einem Rettungswagen auf der Landstraße nahe Aulendorf zur Welt gekommen. Zwei Sanitäter des Malteser Hilfsdienstes berichten nun von dem ganz besonderen Einsatz.

Es ist Dienstag, ein normaler Arbeitstag für die beiden hauptamtlichen Malteser-Retter Nico Weinrich und Adrian Nagel. Über ihren digitalen Funkmeldeempfänger wurden die Beiden um 17.40 Uhr zu ihrem ersten Einsatz an dem Tag nach Aulendorf alarmiert. Ein Blick auf ihren Melder zeigt ein besonderes Einsatzstichwort: Eine schwangere Frau hatte ihre Wehen bekommen. Sofort machten sie sich aus der nahegelegenen Rettungswache, ebenfalls in Aulendorf, auf den Weg, wo sie am Einsatzort auf die schwangere Frau und ihren Mann stießen.

Als ich bereits im Patientenraum war, war das Köpfchen des Jungen schon zu sehen. Adrian Nagel

„Ich war sehr nervös, so eine Einsatzmeldung ist doch eher eine Seltenheit im Rettungsdienst“, sagt Notfallsanitäter-Auszubildender Adrian Nagel. Er arbeitet seit 2019 im Rettungsdienst und begann Ende 2021 mit seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter. „Auf der Anfahrt habe ich mich mit meinem Kollegen Nico besprochen, wie wir handeln, wenn es tatsächlich zur Geburt kommen sollte“, sagt er. Diese Absprachen haben ihn beruhigt. Sein Kollege Nico Weinrich ist bereits seit über 13 Jahren im Rettungsdienst tätig und ein erfahrener Notfallsanitäter.

Kind kommt im Rettungswagen auf die Welt

Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde es dann hektisch, die Fruchtblase war geplatzt. Sofort alarmierte Notfallsanitäter Weinrich einen Notarzt und einen Baby-Notarzt nach. „Als ich bereits im Patientenraum war, war das Köpfchen des Jungen schon zu sehen“, erzählt Weinrich. Anfangs sei man bei einer Geburt meist sehr angespannt, weil auch Komplikationen auftreten können, so Weinrich. Das war auch Azubi Nagel klar.

„Ich funktionierte in diesem Moment nur, ich blendete alles aus und setzte mein gesammeltes Wissen einfach um“, sagt er im SZ-Gespräch. Die von ihm bereits erlernten Handlungsempfehlungen und Schemen hätten ihm geholfen, seine nächsten Schritte sicher und durchdacht umzusetzen.

Nicht einmal drei Minuten ging es, bis das Kind auf der Welt war. Adrian Nagel hielt es als einer der Ersten in der Hand, um das APGAR-Schema durchzuführen. Hierbei überprüfte er Atmung, Puls, Grundtonus, das Aussehen sowie die Reflexe, um das Neugeborene klinisch ersteinschätzen zu können. Letztlich fiel all die Anspannung ab, als man das Kind gesund an die Mutter übergeben konnte.

Das war nun bereits die siebte Geburt, die ich im Rettungsdienst miterlebt habe. Aber auch, wenn man mit den Jahren im Beruf eine gewisse Routine entwickelt, ist eine Geburt doch immer etwas sehr Schönes, aber auch Forderndes. Nico Weinrich

Einsatzkräfte bekommen großen Zuspruch

Nach einem Instagram-Einsatzbeitrag der Malteser Oberschwaben bekamen die beiden Sanitäter zahlreiche Nachrichten zugeschickt, denn auch Kollegen und Freunden blieb der Einsatz der Beiden nicht unbemerkt. „Mich erreichten Nachrichten wie: Herzlichen Glückwunsch oder Respekt und vielen Dank für deine Arbeit“, erzählt der 23-jährige Nagel. „Nachdem wir sichergestellt hatten, dass es dem Kind gut ging, fiel bei uns auch das Stresslevel ab und wir konnten uns sehr mit der Familie freuen“, resümiert Weinrich.

Noch im Rettungswagen überbrachten die beiden Malteser-Sanitäter, sowie ihre Kollegen der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Deutschen Roten Kreuzes der Familie ihre Glückwünsche. Ein Einsatz, der wohl allen eingebundenen Einsatzkräften sowie der jungen Familie für immer in Erinnerung bleiben wird.