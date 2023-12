Gaststätte „Heuboda“ in Aulendorf bekommt neue Wirtin

Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, seit Otto Degele die Gaststätte „Heuboda“ in Aulendorf übernommen hat. Das Ambiente würde man nie und nimmer in der Hauptstraße 51, im Obergeschoss von Edeka Raisch, erwarten, macht dem Namen der Wirtschaft aber alle Ehre. Mit viel Holz und Liebe zum Detail ist diese urig, gemütlich und rustikal eingerichtet. Nun muss der Wirt die Arbeit in der Gaststätte schweren Herzens aufgeben. Ein Schicksalsschlag zwingt ihn dazu. Die gute Nachricht: Eine Nachfolgerin hat er bereits gefunden.

Da Degele als Projektingenieur weltweit unterwegs war, habe er sich zuerst im Nebenerwerb an die Gastronomie herangetastet, blickt er für die „Schwäbische Zeitung“ zurück. „In der Zeit lag die Hauptarbeit bei meiner Frau Gabi, anfangs gab es auch eine schwäbische Speisekarte, da sie immer gut und gerne gekocht hat“, fügt er nachdenklich hinzu. Sie hätten ja sogar bei den Genießerwochen mitgemacht, berichtet er stolz.

Das sind die traurigen Gründe für den Abschied

Dann schluckt er schwer und seine Stimme bricht, während er versucht, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. Nun benötige er seine Kraft für die Pflege seiner Frau. Die einst so quirlige und beliebte Wirtin ist vor einem Jahr schwer erkrankt. „Deshalb fühle ich Wehmut und gleichzeitig Erleichterung, weil ich dann mehr Zeit für sie habe“, gesteht der über 70-Jährige, der die Gastwirtschaft gerne noch bis zum 75. Lebensjahr weitergeführt hätte.

Währenddessen laufen im Hintergrund deutsche Schlager und Degele schwelgt in früheren Zeiten, als er öfter mal die Musikauswahl an eine Gruppe von Kurgästen weitergegeben habe und diese dann selbst Titel gewählt und dazu getanzt hätten. Hin und wieder habe er zur Gitarre gegriffen, bestätigt er die Kommentare in den sozialen Medien.

Überhaupt spielt die Musik, meist in Form von Oldies, im „Heuboda“ eine große Rolle, ist doch die Wirtschaft eine Mischung aus Pub, Bistro und Tanzbar. „Es gibt Stammgäste, die immer wieder ihr Lieblingslied hören möchten, weshalb das das Lied vom weiten Meer von Freddy Quinn öfter läuft,“ verrät der Gastwirt aus Leidenschaft mit einem Lächeln. Er sei sehr froh, dass es mit der Wirtschaft weitergehe. Sein letztes Event vor der Übergabe ist der Heilige Abend, an dem wie seit Jahren ab 17 Uhr geöffnet ist. „Das bin ich den Stammgästen und den einsamen Menschen schuldig“, ergänzt der Aulendorfer.

Sermin Timucin übernimmt als neue Wirtin

Ab dem Jahreswechsel ist Sermin Timucin, 1985 in Wangen geboren und in Ebersbach-Musbach zu Hause, offiziell die neue Wirtin im „Heuboda“. Befreundet mit dem Ehepaar Degele, hat sie in der Vergangenheit immer wieder mal ausgeholfen, wenn es nötig war, erzählt sie der SZ. Die Stammgäste hätten mit der Frage, ob sie sich nicht vorstellen könne, Otto Degeles Nachfolge anzutreten, den Stein ins Rollen gebracht. „Die Tatsache, dass immer wenn ich hier ausgeholfen habe, die Arbeit sich gar nicht wie Arbeit angefühlt hat, hat letztendlich den Ausschlag gegeben“, sagt die gelernte Kauffrau im Einzelhandel.

Sie habe großen Respekt vor der Aufgabe und möchte das Konzept so weiterführen wie bisher. Gemütlichkeit stehe weiterhin im Vordergrund. Rückendeckung hat sie von ihren Geschwistern und Freunden. Neben Musik und Getränken möchte sie weiterhin nur kleine Speisen wie etwa Flammkuchen anbieten. Die Silvesterparty zum Jahresende wird das erste Event in ihrer Verantwortung sein.

Am 6. Januar findet dann die offizielle Eröffnungsparty statt, bei der es Live-Musik mit dem Aulendorfer Musiker Daniel Earl Unger geben wird. „Ich freue mich auf meine Gäste und hoffe natürlich, dass mir die Stammgäste treu bleiben“, so die künftige Wirtin des „Heuboda“.

Infos über Öffnungszeiten und Events gibt es unter www.heuboda-aulendorf.de