Leichte Verletzungen hat eine 61 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstag kurz vor 7 Uhr erlitten. Das teilt die Polizei mit. Ein 40-jähriger Daimler-Fahrer bog von der Allewindenstraße in die Booser Straße ein und übersah wohl die Frau, die dabei war, die Fahrbahn zu überqueren. Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige in eine Klinik. Der Sachschaden am Daimler wird auf rund 3000 Euro beziffert.