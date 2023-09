Für Unternehmerin Kornelia Lämmle ist soziale Verantwortung wichtig

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiblich. In vielen Unternehmen oder Verwaltungen dominieren noch immer Männer die Führungsetagen. Es gibt jedoch auch Frauen, die in der Region Führungspositionen bekleiden.

Schwäbische.de stellt einige dieser Frauen vor: Heute: Kornelia Lämmle, Mitinhaberin und Geschäftsführerin von Hügler GmbH Kabelkonfektion in Aulendorf. Sie berichtet, worin für sie die größte berufliche Herausforderung besteht und warum es ihrer Meinung nach manchmal eine Portion Mut bedarf, um beruflich erfolgreich zu sein.

Ein Familienunternehmen

„Wir sind ein richtiges Familienunternehmen. Mein Vater hat die Firma Hügler Kabelkonfektion 1988 gegründet“, erzählt Kornelia Lämmle. Er habe zuvor bei Hymer in Bad Waldsee gearbeitet und habe sich erst recht spät, mit knapp 50 Jahren, selbstständig gemacht. „Es fing ganz klein an. Anfangs hat die ganze Familie mitgeholfen, im Keller des damaligen Wohnhauses Kabel anzufertigen“, erinnert sich die Aulendorferin. Sie selbst habe nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Hymer absolviert. Ende 1992, mit Mitte 20, stieg sie in den väterlichen Familienbetrieb mit ein.

„Damals war die Firma noch so klein, dass es im Büro keinen Job für mich gab. Also begann ich in der Produktion“, berichtet die 55-Jährige. „Ich bin nicht als Griffelspitzer geboren“, ergänzt sie lachend. Es sei noch heute von Vorteil, dass sie die Produktionskenntnisse von der Pike auf gelernt habe. Sie kenne sich aus, wenn Probleme in der Produktion auftreten. Ihr Mann stieg 1994 ebenfalls in das Unternehmen mit ein und treibe das Unternehmen nach wie vor wesentlich mit voran.

Arbeitsplatz mit der Mutter geteilt

Nach der Geburt der zweiten Tochter, Ende 2000, nahm Kornelia Lämmle eine Bürotätigkeit in der Firma auf. „Ich habe mir anfangs quasi mit meiner Mutter einen Arbeitsplatz geteilt. Wenn ich arbeiten war, hat sie meine Kinder betreut“, so die Unternehmerin. Ohne diese Unterstützung sei es ihr nicht möglich gewesen, komplett in die Firma einzusteigen und mehr Verantwortung zu übernehmen.

„2008 hatten wir ungefähr 45 Mitarbeiter. Diese waren für mich und meine Kinder wie Familie“, sagt sie. Im Büro wurden Hausaufgaben gemacht oder gespielt. Es habe sich immer gefügt und einwandfrei funktioniert. Der Kindergarten sei genau gegenüber gewesen, das habe vieles einfacher gemacht.

Die beiden Töchter sind inzwischen beim Studieren, beide BWL. Ob sie nach dem Studium ebenfalls in das Familienunternehmen einsteigen werden, wisse Kornelia Lämmle nicht. „Natürlich würde ich mich freuen, aber ich lasse ihnen da jegliche Freiheit“, so die Unternehmerin.

Viele Frauen im Unternehmen

Inzwischen beschäftigt Hügler Kabelkonfektion 180 Mitarbeiter. Mehr als 61 Prozent der Angestellten sind weiblich. Kornelia Lämmle stelle fest, dass die Kinderbetreuung in der heutigen Zeit für viele Familien eine große Herausforderung darstellt. Es mangele an Kita-Plätzen. „Frauen, die keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder finden, haben es unglaublich schwer, beruflich wieder voll durchzustarten“, so die Unternehmerin. Eine Frauenquote erfordere daher als Grundvoraussetzung eine gute Kinderbetreuung. Sie fordert von der Politik daher mehr Angebote in der Kinderbetreuung.

Die Unternehmerin, die in der Firma unter anderem für das Personalmanagement verantwortlich ist, versucht zwar bei der Schichtplanung stets auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse einzugehen, dies sei bei über 180 Mitarbeitern jedoch nicht immer möglich. „Mit der Anzahl an Mitarbeitern steigt auch die Verantwortung und die Herausforderung im Personalmanagement wesentlich“, so die 55-Jährige. Dieser Bereich, gerade Mitarbeiter zu finden und diese zu halten, sei kräftezehrend und anstrengender als noch vor einigen Jahren.

Die Unternehmenskultur

Kornelia Lämmle pflegt eine offene Unternehmenskultur. Ihre Tür stehe stets für jedermann offen, auch für private Probleme der Mitarbeiter habe sie stets ein Ohr. Sie nehme die Verantwortung für ihre Mitarbeiter ernst. „Wir haben Angestellte aus über 20 Ländern. Es geht bei uns multikulti zu, das ist spannend. Die Vielfalt fordert gleichzeitig aber auch Verständnis für kulturelle Unterschiede“, so die Unternehmerin.

Ein Herzensprojekt der 55-Jährigen ist die Kooperation zwischen der Hügler GmbH und den Neuland-Werkstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Es handele sich um ein innovatives, inklusives Projekt. „Wir haben einen Teil derer Räumlichkeiten für unsere Produktion angemietet, sodass manche unserer Angestellten mit Mitarbeitern der Neuland-Werkstätten unter einem Dach arbeiten“, erklärt Kornelia Lämmle. Inklusion sei für sie ein wichtiges Thema. Sie wolle aktiv soziale Verantwortung übernehmen.

Neben dem gemeinsamen Arbeitsbereich soll Inklusion auch durch gemeinsam abgehaltene Feste gelebt werden. „Menschen mit Behinderung sind sehr liebenswürdige Personen. Es ist daher nicht nur eine soziale Verantwortung, die mit dem Projekt erfüllt wird, sondern auch mein persönlicher Wunsch, einfach eine Herzensangelegenheit“, betont sie.

Mit dem Hund raus gehen

In ihrer Freizeit ist Kornelia Lämmle bereits seit über 30 Jahren bei den Schussentäler Schalmeien aktiv. Außerdem liebt sie es, mit ihrem Hund, einem Cocker Spaniel, spazieren zu gehen. „Meine Mitarbeiter begrüßen Betty morgens noch vor mir. Sie wird von allen innig geliebt und springt den ganzen Tag hier herum“, so Kornelia Lämmle fröhlich.

Die Hügler GmbH expandiere weiterhin. Aktuell wird ein erweiterndes Gebäude gebaut. „Früher habe ich immer gesagt, dass ich es mir niemals vorstellen könnte, zusammen mit einem Partner in der gleichen Firma zu arbeiten“, sagt Kornelia Lämmle schmunzelnd. Jetzt arbeite sie mit ihrem Mann bereits seit knapp 30 Jahren erfolgreich zusammen. So richtig Feierabend habe man zwar nie, weil auch abends oftmals noch über geschäftliche Themen gesprochen werde, aber es funktioniere und harmoniere perfekt. Man ergänze sich.

In Bereichen, in denen sie eher zögerlich sei oder Zweifel hege, sei ihr Mann stets zuversichtlich, mutiger. „Mein Vater wagte es, sich relativ spät selbstständig zu machen und hat damals den sicheren Hafen eines Angestelltenverhältnisses verlassen. Manchmal muss man sich etwas trauen im Leben und auch mutige Entscheidungen im Geschäftsalltag treffen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein für einen Unternehmenserfolg“, so Kornelia Lämmle überzeugt.

Name: Kornelia Lämmle, Alter: 55 Jahre, geboren und wohnhaft in Aulendorf, verheiratet, 2 Kinder. Position: Mitinhaberin und Geschäftsführerin Hügler GmbH Kabelkonfektion in Aulendorf, 180 Mitarbeiter