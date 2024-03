Für den Windpark Röschenwald mit vier Windrädern im Wald zwischen Mochenwangen und Zollenreute haben die ersten Rodungen stattgefunden. Allerdings müssen nun mehr Bäume weichen, als ursprünglich geplant. Darüber informierten die Investoren des Windparks, die Firmen Windkraft Bodensee-Oberschwaben (WKBO) und Alterric, in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Aulendorf.

Grund ist, dass der Hersteller Enercon für den Aufbau der Windräder nicht mehr den Anlagentyp mit einem Selbstkletterkran anbietet. Damit hätte auf eine Rodung für den Kranausleger verzichtet werden können. Der Typ der Enercon-Windräder ändert sich daher nun von E160 E2 auf das Modell E160 E3.

An den Standorten oder der Höhe ändert sich nichts

Die Standorte der Windräder, deren Höhe und Leistung bleiben jedoch gleich, betonten WBKO-Geschäftsführer Helmut Hertle sowie Falk Burkhardt, Projektentwickler bei Alterric. Auch an Schall- und Schattenemissionen ändere sich nichts. Vor der Sitzung in Aulendorf waren die beiden auch im Gemeinderat Wolpertswende, um über die Änderungen zu informieren.

Sowohl Burkhardt als auch Hertle bedauerten, dass das ursprüngliche Ziel, nämlich den Eingriff in den Wald möglichst zu minimieren, nicht ganz eingehalten werden könne. Das wäre ihrer Aussage nach nur mit einem Selbstkletterkran möglich gewesen, den bislang nur Enercon im Angebot gehabt habe.

Nun muss rund um die Windräder mehr gerodet werden, um einen sehr großen Kran aufzustellen und auch, um die Rotorblätter zu lagern. Letzteres wäre aber so oder so nötig geworden. Die neuen Enercon-Anlagen, so erläuterte Burkhardt, würden optisch denen vom Typ Vestas, die es beispielsweise im Windpark Saulgau gibt, gleichen.

Fläche für Kran wird nicht mehr aufgeforstet

Vor allem die zusätzlichen Lagerflächen für die Rotorblätter hätte man sich gern gespart, so Burkhardt. Nicht bei allen vier Windrädern müssen dafür Bäume weichen, bei manchen Anlagen könnten Rotorblätter auf angrenzenden Wiesen gelagert werden. Doch allein für den Kranaufbau werde eine Fläche, die zwölf Meter breit und 150 Meter lang ist, benötigt.

Burkhardt sagte, dass diese Fläche zusätzlich gerodet werden müsse und laut Regierungspräsidium Tübingen auch nicht wieder aufgeforstet werden dürfe, damit der Kran jederzeit wieder aufgebaut werden könne, falls es nötig ist. Andere Flächen würden wieder aufgeforstet. Positiv sei, dass der neue Windrad-Typ ein kleineres Fundament brauche mit einem Durchmesser von 15 Metern statt bisher 12 Metern.

Räte wünschen sich billigen Stromtarif für Anwohner

Die Stadt Aulendorf, deren Gemarkung (Zollenreute) vom Windpark betroffen ist, sei zu 20 Prozent am Windpark beteiligt, es würden 0,2 Cent pro Kilowattstunde Abgabe an die Stadt gezahlt werden. Hinzu komme laut Burkhardt auch noch etwas Gewerbesteuer.

Wülfrath zeigte sich vom Beteiligungsmodell nicht begeistert. Er wünsche sich einen anderen Investor, der betroffene Bürger anders mit ins Boot hole. An anderen Orten in Deutschland laufe das besser und es würden vergünstigte Stromtarife angeboten, was auch die Akzeptanz von Windrädern in der Bevölkerung steigere. Das sahen auch Gabi Schmotz und Jochen Haas von der CDU so.

Genehmigung Das Landratsamt Ravensburg hatte dem Windpark im November die Genehmigung erteilt. Er wird der erste im Schussental sein und das Thema Energiewende in Oberschwaben sichtbarer machen als bisher. Hinter dem Projekt in Röschenwald stehen die Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG (WKBO), an der unter anderem die Technischen Werke Schussental aus Ravensburg beteiligt sind, und die Alterric GmbH Sitz im niedersächsischen Aurich. Alterric plant auch den Windpark Wannenbühl bei Bergatreute, wo fünf Windräder entstehen sollen.

Zum Stromtarif erklärte Hertle sehr kurz angebunden, dass dies in Betracht gezogen würde. Martin Waibel (BUS) bezeichnete es als traurig, dass günstige Strompreise nicht fix zugesichert würden. „In Nordrhein-Westfalen soll das bald Gesetz werden. Dass über so was in Ihrem Haus nachgedacht wird, hätte ich schon erwartet. Oder über eine Kapitalbeteiligung, das ist doch schon bundesweit üblich.“

Investor will noch ein Angebot machen

Hertle: „Wir werden etwas anbieten.“ Die Zinsschwankungen betreffend ergänzte er: „Wir haben enorme Wellenbewegungen hinter uns. Ich weigere mich, jetzt eine konkrete Zahl in den Raum zu werfen. Aber es wird in irgendeiner Form ein Angebot geben.“

Stadtrat Pierre Groll (BUS) wollte wissen, wann die zusätzliche Rodung stattfinde und erfragte genauere Infos zum gesamten Zeitplan. Dazu führte Burkhardt aus, dass man bis vor Kurzem noch auf den Kletterkran gehofft habe und die nächste Rodungsperiode nun erst wieder ab Herbst sei. „Das ist auch für uns blöd.“ Geplant sei, im Spätherbst die Kranstellflächen herzustellen. Anfang 2025 würden die Fundamente hergestellt. Die Windräder sollen im Laufe des nächsten Jahres in Betrieb gehen.

Bürgermeister Matthias Burth bat die Investoren am Ende der Informationsrunde darum, ein Beteiligungsmodell zu erarbeiten. Das Thema Aufforstungen, das von Wülfrath auf Zollenreuter Gemarkung als unzureichend bezeichnet wurde, habe das Landratsamt im Blick.