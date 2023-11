Freude einer Schulleiterin: Wenn es bei Kindern plötzlich Klick macht

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiblich. In der Region gibt es jedoch auch einige Frauen, die Führungspositionen bekleiden. Schwäbische.de stellt diese Frauen vor.

Heute: Studiendirektorin Silke Hubig, Schulleiterin am Gymnasium Aulendorf. Als sie im Schuljahr 2019/2020 die Leitung des staatlichen Gymnasiums Aulendorf übernommen hat, sagte sie kurz darauf im Pressegespräch: „Ich habe mich ganz schnell in diese Schule verliebt.“ Die Leidenschaft für ihre Aufgabe ist ihr bis heute anzumerken.

Zuerst war sie stellvertretende Schulleiterin

„In Tübingen lernte ich meinen Mann kennen und wir blieben dann in Oberschwaben hängen,“ erzählt Hubig mit dem für sie typischen, fröhlichen Lachen. Noch in Studienzeiten sei Sohn Johannes zur Welt gekommen. Eine Anstellung am Wieland-Gymnasium Biberach und als Lehrbeauftragte am Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Weingarten folgte, bevor sie 2016 als stellvertretende Schulleiterin nach Aulendorf kam.

Steckbrief Silke Hubig Alter: 57 Jahre Familienstand: Verheiratet, ein Sohn Wohnhaft: Biberach/Riss Titel: Studiendirektorin Position: Schulleiterin des staatlichen Gymnasiums Aulendorf mit 160 Schülerinnen und Schülern sowie 20 Lehrkräften

Im September 2019 übernahm sie von Karl Binder die Schulleitung. „Ich habe sehr viel von ihm gelernt und mich darauf gefreut, Routinen zu entwickeln“, schaut sie zurück. Doch dann kam Corona und stellte das gesamte Bildungssystem auf den Kopf. Fernunterricht musste eingeführt und koordiniert werden, Prüfungen verschoben und mindestens wöchentlich neue Anweisungen binnen kürzester Zeit umgesetzt werden. „Die Herausforderungen dieser Zeit waren echt heftig“, so Hubig im Rückblick.

Für 160 Schülerinnen und Schüler zuständig

Heute ist sie zusammen mit einem Team von 20 Lehrkräften für 160 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Indien, Syrien, Rumänien und Ungarn verantwortlich. Alle davon kenne sie mit Namen, bestätigt sie. „Hier kennt wirklich jeder Jeden. Diese familiäre Situation ist sehr schön und führt dazu, dass man schnell merkt, wenn bei irgendwem der Schuh drückt“, weiß Hubig.

Und weiter: „Die zentrale Qualität unserer Schule ist für mich tatsächlich ihre Kleinheit. Dies ermöglicht, dass wir als Team die Schüler eng begleiten können“, bekräftigt sie, verschweigt dabei jedoch nicht, dass die Kleinheit der Schule andererseits mit begrenzten Ressourcen einhergehe. So müssten viele Tätigkeiten auf wenige Schultern im Kollegium verteilt werden.

Pflichtfach Ethik wird immer wichtiger

Die Tatsache, dass mittlerweile auch Migrantenkinder im Gymnasium angekommen sind, freut die Schulleiterin besonders. Damit verbunden sei eine leicht ansteigende Tendenz des Pflichtfachs Ethik. Derzeit unterrichtet sie acht „Fünfer“ darin. Als sie vom Unterrichten berichtet, gerät die Lehrerin geradezu ins Schwärmen. Zu beobachten, wie es bei den Kindern plötzlich Klick mache und ihre fachlichen Fortschritte mitzuerleben, das seien ganz besondere Momente, beschreibt sie.

Einen großen Teil ihres Deputats nehmen jedoch Verwaltungsaufgaben mit stets wachsenden Anforderungen ein. Unlängst etwa sei ein neues Statistikprogramm eingeführt worden, erfährt die SZ. Dabei hätte ihr der Austausch mit anderen Schulleitungen geholfen, sich in die Thematik „einzufuchsen“. Mit ihrer Rolle als weibliche Führungskraft habe sie nie Probleme gehabt. Allerdings bekräftigt sie, wie dankbar sie ihrem Mann ist, der ihr zu 150 Prozent den Rücken stärke.

Schule in technischen Belangen gut ausgestattet

Zur Frage, was ihr besonders am Herzen liegt, betont sie, wie wichtig ihr ist, das Weltwissen der Schüler zu erweitern, deren Persönlichkeit zu entwickeln und fachliche Fortschritte zu erreichen. Dank der großzügigen Förderung des Aulendorfers Dr. Diethmar Albrecht und der Kooperation mit der Horst-Danzer-Stiftung sei die Schule in technischen Belangen gut ausgestattet, um dies zu leisten.

Zur Persönlichkeitsentwicklung sei eine Sozial-AG in Kooperation mit einem Pflegeheim vor Ort in Planung, von der sie hofft, dass diese noch dieses Jahr an den Start geht. Und um gemeinsam mit dem Kollegium das Profil der Schule weiter zu schärfen, habe sie dieses Jahr regelmäßige Fachschaftsgespräche zusammen mit ihrem Stellvertreter ins Leben gerufen. Kommunikation mit allen am Schulleben Beteiligten ist für die Pädagogin eine wichtige Grundvoraussetzung für ihren Beruf.