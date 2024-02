Wer mit den Begriffen Rätsch und Schnörkele wenig anfangen kann und bei „jucken“ an Mückenstiche denkt, dem sei das Fasnet-ABC, speziell auf die Aulendorfer Fasnet zugeschnitten, ans Herz gelegt. Das Wichtigste in aller Kürze.

A: Aulendorfer Narrenbaumlied

In dem Lied von Schmid und Kluten geht es um den Spaß bei der Fasnet und den Narrenbaum mit seinen roten Bändern, um den alle herumtanzen. Die Figuren Tschore und Rätsch kommen darin auch vor.

B: Burggraf

Der Burggraf ist der oberste Repräsentant der Aulendorfer Fasnet und die historische Verbindung zu den Grafen von Königsegg-Aulendorf, die 1679 das Fasnetspiel erlaubten. Er gestattete damals einen narrenfreien Tag in Aulendorf, an dem gesagt werden durfte, was den Bürgern nicht passte. Verglichen mit der großen Politik, entspricht er in etwa dem Bundespräsidenten.

C: Clowns

Clowns kennt jeder, aber in Aulendorf spielen sie eine besondere Rolle. In Aulendorf gibt es viele Clownsgruppen. Der Grund ist pragmatisch: damit kann man einfach ein Häs machen.

D: Dullen

Die Dullen, anderswo auch Schwellköpfe genannt, sind übergroße Köpfe, die sich die Narren beim Umzug anziehen. In den 50-er Jahren nannten sich die Zunftratsfrauen selbstironisch so.

E: Eckhexe

Die Eckhexen in Aulendorf machen die größte Zunftgruppe aus. Benannt sind sie nach der ältesten Straße in Aulendorf - der Eckstraße.

F: Fetzle

Kleine bunten Stofffetzen, die auf das Häs genäht werden. Der Untergrund ist meistens aus weißem Leinen. In Aulendorf ist es der Weißnarr.

G: Gumpige

Der Gumpige ist der Donnerstag vor Aschermittwoch und mit ihm beginnt die eigentliche Fasnetszeit. Gumpige kommt aus dem Schwäbischen und bedeutet tanzen. In anderen Regionen spricht man vom Schmutzigen Donnerstag. Der Grund: Im Mittelalter fastete man am Mittwoch und Freitag, auch schlachten durfte man nicht an diesen Tagen. Der einzige Tag, an dem vor der Fasnet noch einmal - auch mit Schmalz und Fett - gebacken und geschlachtet werden durfte, war der Donnerstag. Auch ausgelassenes Tanzen war an diesem Tag noch einmal möglich. Die Tradition der Krapfen, Kreppel oder Berliner, wie sie im Schwäbischen heißen, rührt auch daher. Die in Fett ausgebackenen süßen Teilchen gelten als Fasnets-Klassiker.

H: Häs

Häs bedeutet Narrenkostüm in der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Im „Häs sein“ bedeutet, verkleidet zu sein. Häs geht auf Gewand im Althochdeutschen zurück. Ein Häs behält man ein Leben lang und kann es auch weitervererben.

I: Insignien

Eine Insignie ist ein Abzeichen oder eine Auszeichnung, die dem Träger oder der Trägerin eine besondere Würde oder Macht verleiht. Das kann ein Wappen, eine besondere Kopfbedeckung, Ringe oder Kleidungsstücke wie Gewänder und Uniformen sein. In der Fasnet spielen Insignien eine große Rolle. Die samtene VSAN Fahne ist so eine Insignie.

J: Jucken

Hat mit dem üblichen „jucken“ nach einem Insektenstich nichts gemein. Wer bei der Aulendorfer Fasnet juckt, der springt oder tanzt.

K: Kehraus

Das ist das offizielle Ende der Fasnet. In Aulendorf geht dies mit einem Finale Furiosum in der Stadthalle einher. Um kurz vor Mitternacht holen die Maskenträger ihre Masken ab, der Stadtschlüssel wird wieder an den Bürgermeister zurückgegeben. Mit der Maskenverbannung und dem Schwur ist um Mitternacht am Fasnetsdienstag Schluss.

L: Larve

Eine aus Holz geschnitzte Maske. Das Wort entlarven leitet sich davon ab.

M: Maskenbeschwörung

Die Maskenbeschwörung in Aulendorf ist einmalig. Die Originalmasken werden in der Nacht zum Aschermittwoch des Vorjahres verbannt. Dieser Bann wird mit der Maskenbeschwörung durch den Hexenmeister am Hexeneck, unterhalb des Schlosses, gelöst. Ab dann haben die Hexen und Narren das Sagen.

N: Narrenbaumstellen

Der Narrenbaum wird gegenüber dem Aulendorfer Schloss aufgestellt. Mit einem ellenlangen Stamm und mit bunten Bändern und einem Kranz behängt, ist er ein Symbol der Herrschaft der Narren in der fünften Jahreszeit. Der Nadelbaum ist nackt, bis auf wenige Äste seiner Krone.

O: Orden

Die Orden in der Fasnet werden für besondere Dienste verliehen. Ursprünglich war es eine ironische Anspielung auf Orden des Militärs. Die Orden müssen verdient werden und haben eine gewisse Rangfolge. Wer in Besitz eines Ordens ist, muss diesen auch tragen. Sonst heißt es: eine Runde ausgeben.

P: Plätzler

Der Plätzler ist eine eigene Häsform. Bei dem Kostüm werden Stofflappen übereinandergenäht. Auch wenn der Plätzler eher in Weingarten anzutreffen ist, gibt es auch eine Plätzlergruppe in Zollenreute (Schindelbach): der Schussennarr. Er verkörpert das Schöne und Gute.

R: Rätsch

Klatschtante übersetzt den Begriff Rätsch vielleicht am besten. Der Klatsch und Tratsch der letzten 365 Tage wird von der Rätsch gesammelt und an der Fasnet ausgeplaudert.

S: Schnörkele

Der Name verrät es eigentlich schon: schnörkelige Verzierungen auf der Verkleidung - dem Häs - um es bunt zu machen. Auch die geschlungenen Gebäckstücke, die die Schnörkele-Gruppe an langen Stäben mit sich tragen, heißen so.

T: Tschore

Tschore und Rätsch sind ein Team. Die beiden verbreiten vollmundig das, was viele sich nicht zu sagen wagen. Es gilt aber immer: Es darf nicht verletzend oder beleidigend sein.

U: Ulkgruppen

Gruppen, die sich ihre eigene Verkleidung ausdenken. Oft orientiert es sich am offiziellen Motto, es kann aber auch einfach frei Schnauze sein.

V: VSAN

VSAN steht für Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Dieses Jahr feiert sie ein ganz besonderes Jubiläum - 100 Jahre. Gegründet wurde die Vereinigung in Villingen. Eine Ausstellung zum 100-jährigen gibt es in Weingarten zu sehen. Ein Hingucker: Ein Fastnachtskleid aus Inflationsgeld aus den 1920er-Jahren.

Z: Zunftmeister

Im Gegensatz zum Burggrafen ist der Zunftmeister das Äquivalent zum Bundeskanzler: Er oder sie ist zuständig für das operative Geschäft.