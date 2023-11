Aulendorf

Erste Geister-Schnitzaktion in Tannhausen ein voller Erfolg

Der Dorfgemeinschaftsverein Tannhausen hat am letzten Oktobernachmittag in diesem Jahr erstmals zum Rüben- und Kürbisgeisterschnitzen eingeladen (Foto: Claudia Buchmüller). Trotz Regen kamen am Dienstag so viele Kinder mit ihren Eltern, dass weitere Tische beim Feuerwehrhaus aufgestellt werden mussten.

