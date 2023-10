Aulendorf

Einbrecher stiehlt Laminiergerät und zwei Autoradios

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Die Polizei bittet unter Telefon 07584/92170 um sachdienliche Hinweise. (Foto: Alexander Kaya )

In ein Bürogebäude eines Autohandels in der Aulendorfer Straße „Alte Kiesgrube“ ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine bislang unbekannte Person eingestiegen.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 16:10 Von: sz