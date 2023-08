Einbrecher entwenden Metallabfälle auf Recycling–Betrieb

Edelmetallabfälle im Wert eines fünfstelligen Euro–Betrags haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Gelände eines Recycling–Betriebs in der Hasengärtlestraße entwendet. Das teilt die Polizei mit. Über einen aufgebrochenen Zaun gelangten die Täter vom Sandweg her über ein weiteres Firmengelände auf das Gelände des Recycling–Unternehmens, wo sie mehrere Tonnen Edelmetallabfälle mitnahmen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben dürften. Personen, die in der Nacht im Bereich des Betriebs Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter der Telefonnummer 07584/92170 beim Polizeiposten Altshausen melden.