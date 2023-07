Einbrecher am Werk

In mehrere Gebäude einer Firma im Sandweg haben im Zeitraum zwischen Sonntagmorgen und Montagfrüh bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten dabei neben Werkzeug im bedeutenden Wert größere Mengen an Kupferteilen und -schienen. Die Einbrecher brachten dabei ersten Erkenntnissen zufolge das Metall in Rollwägen durch einen zuvor aufgebrochenen Zaun zur Kreisstraße zwischen Aulendorf und Steinenbach und transportierten es mutmaßlich mit einem Fahrzeug ab. Der Wert des Kupfers wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07584/92170 zu melden.