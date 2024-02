Ein schwäbisch-hochdeutscher Abend mit Wolfgang Heyer

Was klingt schöner: Hochdeutsch oder Schwäbisch? Dieser Frage geht Wolfgang Heyer bei seinem Ein-Mann-Poetry-Slam am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr in der Schlossbrauerei Aulendorf nach.

In seinem Programm „Let’s schwätz Schwäbisch“ widmet sich der Künstler den Feinheiten und (Un)gereimtheiten der Sprache, die sowohl im Hochdeutschen als auch im Schwäbischen so viel zu bieten hat. Überraschende Wendungen, sprachliche Höhepunkte und ganz viel Humor prägen die Bühnenauftritte des Schwaben. Dabei wird es abwechslungsreich. Mal gibt es den im Internet millionenfach angeklickte Slam-Text „Schwäbisch für Einsteiger“ zu hören, mal werden Alltagsszenen neu interpretiert und mal hält Heyer sich und den Zuschauern einfach nur hörenswert den Spiegel vor.

Die schwäbischen Eigenheiten beschreibt er mal in hohen Sprachtempo, mal in kuriosen Dialogen und mal mit einer großen Portion Selbstironie. Die Energie, die Heyer versprüht, überträgt sich schnell aufs Publikum. Und so ist ein unterhaltsamer Abend mit viel Lachen garantiert. Karten gibt es für 19,50 Euro online unter www.reservix.de und bei der Tourist-Info Aulendorf.