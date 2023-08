Die DJ’s David und Tigo legen am Freitag, 25. August, ab 21 Uhr im „Irreal“ in Aulendorf Uhr Hip–Hop, Pop, Indie & Disco auf. Das „Irreal“ feiert an diesem Abend sein 18–jähriges Bestehen. Der Eintritt kostet drei Euro. Am Samstag, 26. August, spielt ab 21 Uhr die Rock–Coverband Fallout Lips aus Ravensburg. Diese feiert dann ihr 15–jähriges Bandjubiläum. Geboten wird ausschließlich Rockmusik von AC/DC bis ZZ Top. Der Eintritt kostet acht Euro.