Diskussion um politische Beteiligung von Frauen

Aulendorf

Die Stadträtinnen der Fraktionen BUS, SPD und CDU laden alle interessierten Frauen am Freitag, 8. März, zu einer Veranstaltung zum Weltfrauentag in die Café-Bar im Schlossgarten in Aulendorf ein.