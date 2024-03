Nicht ganz alltäglich: Der Comedian Luke Mockridge hat ein Liedchen über Aulendorf zusammengereimt und auf Instagram veröffentlicht:

Wie kam’s dazu? In dem Reel, das offenbar bei einer Mockridge-Show aufgezeichnet wurde, mischt sich der Komiker ins Publikum und fragt nach Stichworten für ein Impro-Liedchen.

I bin der aus Auladorf. Steffen

Mockride fragt einen jungen Mann: „Und du bist der...?“, bekommt aber als Antwort keinen Namen, sondern „...aus Aulendorf“. Gelächter im Saal! Doch der Komiker kriegt noch raus, dass der Aulendorfer Steffen heißt und mit seiner Verlobten Miriam bei der Show ist. Außerdem ist er Garten- und Landschaftsbauer. All das packt Luke Mockride in ein kleines Liedchen. Die größten Lacher gibt’s vom Publikum eindeutig immer dann, wenn Mockridge ein „Auladorf“ einstreut.

Kein Auftritt in Aulendorf geplant

Der Komiker wirbt mit solchen Ausschnitten für seine Tournée. Ein Auftritt in der Aulendorfer Stadthalle oder der Spielerei ist aber nicht geplant. In der Nähe gibt es nur für die Vorstellung am 19. April in der BigBox in Kempten noch Tickets.

„I be a Auladorfer“ ist die eigentliche Ortshymne

Einheimische könnten stutzig werden, wenn sie hören, dass einer im Internet mit einem Lied über Aulendorf wirbt. Denn tatsächlich gibt es eine Ortshymne mit dem Titel „I be a Auladorfer“. Sie stammt vom verstorbenen Aulendorfer Original„ Qualmi“. Wer reinhören möchte, findet den Song hier:

Das Pflichtlied für jeden Aulendorfer hat auf YouTube mehr als 21.700 Aufrufe. Und damit aktuell noch mehr als Luke Mockridges Insta-Reel, das am Donnerstagnachmittag erst 7.400 Aufrufe hatte. Im Klick-Duell gewinnt also das Aulendorfer Original.