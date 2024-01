Die Maxim Kowalew Don Kosaken waren am 3. Januar in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf zu Gast. Die sieben Sänger unter der Leitung Igor Tscherdynzews brauchten keinen Verstärker, um die weihnachtlich geschmückte und ausgeleuchtete Pfarrkirche mit ihrem Klang zu füllen und das Publikum zu begeistern.

Stimmgewaltig hoben die sieben Sänger mit unterschiedlichen Tonlagen zum ersten Teil ihres Programmes mit dem „Vater unser“ an. Hier standen sakrale Gesänge und ukrainische Volkslieder im Vordergrund. Im zweiten Teil sangen sie mitreißende Balladen, Arien und Weihnachtslieder.

Perfekt ausgebildete Stimmen

Mit ihren kraftvollen und perfekt ausgebildeten Stimmen, gekonnten Soli in unterschiedlichen Stimmlagen und einem abwechslungsreichen Programm gestalteten die Donkosaken ein unvergessliches Konzert für ihr Publikum. „Der Gesang ist fantastisch!“ meinten zwei Zuhörer in der Pause. „Man wird in eine andere Welt versetzt durch die Schönheit der Musik. Das geht uns durch und durch.“

So gab es im zweiten Teil auch Standing Ovations und reichlich Applaus für die Klangwucht des Chores. Manche treuen Fans waren auch im Jahr 2018 schon da, als der Chor ebenfalls in Aulendorf auftrat.

Große Berührung beim Publikum

Dem heiligen Augustinus wird der Ausspruch zugeschrieben: Wer singt, betet doppelt. Für dieses Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken zur Völkerverständigung beschreibt dies sehr gut einen Teil des Programmes und definitiv die Stimmung während des Konzerts. So waren viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei Liedern wie „Ave Maria“ oder „Stille Nacht“ zutiefst berührt.