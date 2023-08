Dieb steigt in Wohnung ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Zollenreuter Straße eingestiegen. Das teilt die Polizei mit. Dort durchwühlte der Unbekannte sämtliche Schränke und entwendete einen Tresor mit Bargeld, hochwertige Schuhe und mehrere Parfumflacons.

Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07584/92170 beim Polizeiposten Altshausen melden.